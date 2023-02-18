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В Хабаровском крае мужчина убил пенсионера из ревности - РИА Новости, 18.02.2023
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В Хабаровском крае мужчина убил пенсионера из ревности
В Хабаровском крае мужчина убил пенсионера из ревности - РИА Новости, 18.02.2023
В Хабаровском крае мужчина убил пенсионера из ревности
Мужчина убил пенсионера в поселке Новый Ургал Хабаровского края из ревности к общей подруге, дело дошло до суда, сообщает прокуратура региона в субботу. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:45
2023-02-18T11:45
происшествия
хабаровский край
россия
верхнебуреинский район
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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Мужчина убил пенсионера в поселке Новый Ургал Хабаровского края из ревности к общей подруге, дело дошло до суда, сообщает прокуратура региона в субботу. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина проживал в квартире своих знакомых в доме по улице Донецкой в Новом Ургале. Во время распития спиртных напитков у него возник конфликт с хозяином квартиры на почве ревности к общей знакомой. Он нанес 61-летнему товарищу не менее трех ударов ножом в грудь и не менее 15 ударов твердым предметом по телу и голове. Потерпевший скончался на месте. "Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя поселка Новый Ургал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело направлено в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении региональной прокуратуры. Как уточняет СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение насильственных преступлений, но осужден не был. На данный момент он заключен под стражу.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, россия, верхнебуреинский район
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Верхнебуреинский район
11:45 18.02.2023
 
В Хабаровском крае мужчина убил пенсионера из ревности

В Новом Ургале Хабаровского края мужчина убил пенсионера из ревности к общей подруге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Мужчина убил пенсионера в поселке Новый Ургал Хабаровского края из ревности к общей подруге, дело дошло до суда, сообщает прокуратура региона в субботу.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина проживал в квартире своих знакомых в доме по улице Донецкой в Новом Ургале. Во время распития спиртных напитков у него возник конфликт с хозяином квартиры на почве ревности к общей знакомой. Он нанес 61-летнему товарищу не менее трех ударов ножом в грудь и не менее 15 ударов твердым предметом по телу и голове. Потерпевший скончался на месте.
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"Прокурор Верхнебуреинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя поселка Новый Ургал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Дело направлено в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Как уточняет СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение насильственных преступлений, но осужден не был. На данный момент он заключен под стражу.
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