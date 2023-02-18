https://ria.ru/20230218/turtsiya-1852825868.html

Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми

Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми - РИА Новости, 18.02.2023

Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми

Еще 4 белоруски вместе с 9 детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:36

2023-02-18T09:36

2023-02-18T09:36

в мире

турция

белоруссия

кахраманмараш

землетрясение в турции и сирии

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Еще 4 белоруски вместе с 9 детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. "Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы ещё 4 белоруски с 9 детьми. В эти минуты они возвращаются на Родину", - говорится в сообщении. Ранее, 10 февраля на родину удалось эвакуировать трех белорусок и трех их детей. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1851201509.html

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html

турция

белоруссия

кахраманмараш

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, белоруссия, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии