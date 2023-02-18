https://ria.ru/20230218/turtsiya-1852825868.html
Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми
Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми - РИА Новости, 18.02.2023
Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми
Еще 4 белоруски вместе с 9 детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:36
2023-02-18T09:36
2023-02-18T09:36
в мире
турция
белоруссия
кахраманмараш
землетрясение в турции и сирии
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Еще 4 белоруски вместе с 9 детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. "Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы ещё 4 белоруски с 9 детьми. В эти минуты они возвращаются на Родину", - говорится в сообщении. Ранее, 10 февраля на родину удалось эвакуировать трех белорусок и трех их детей. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1851201509.html
https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851499273.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, белоруссия, кахраманмараш, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Кахраманмараш, Землетрясение в Турции и Сирии
Из Турции эвакуировали еще четырех белорусок с детьми
МИД Белоруссии: из Турции эвакуировали четырех белорусок с детьми