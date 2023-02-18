https://ria.ru/20230218/trevoga-1852902182.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.02.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:28
2023-02-18T21:28
2023-02-18T21:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в указанном регионе. Согласно данным онлайн-карты тревога объявлена в 20.57 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы РФ
21:28 18.02.2023 (обновлено: 21:29 18.02.2023)
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь объявили воздушную тревогу