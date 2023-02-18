https://ria.ru/20230218/trevoga-1852861022.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.02.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:37
2023-02-18T15:37
2023-02-18T15:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты тревога в указанных регионах объявлена в 15.10 (мск). Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу