https://ria.ru/20230218/trevoga-1852826977.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.02.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также в некоторых других регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:50

2023-02-18T09:50

2023-02-18T10:19

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также в некоторых других регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страныСогласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, что также подтверждают местные власти в своих Telegram-каналах, и еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черновецкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.

https://ria.ru/20230217/doroga-1852790178.html

https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф