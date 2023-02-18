09:50 18.02.2023 (обновлено: 10:19 18.02.2023)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Daniel ColeЛюди выходят из метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
Люди выходят из метро в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также в некоторых других регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны
Согласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, что также подтверждают местные власти в своих Telegram-каналах, и еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черновецкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской.
Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.