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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.02.2023
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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.02.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также в некоторых других регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:50
2023-02-18T10:19
в мире
киев
киевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также в некоторых других регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страныСогласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, что также подтверждают местные власти в своих Telegram-каналах, и еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черновецкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
https://ria.ru/20230217/doroga-1852790178.html
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
09:50 18.02.2023 (обновлено: 10:19 18.02.2023)
 
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Daniel ColeЛюди выходят из метро в Киеве, Украина
Люди выходят из метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Люди выходят из метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и области, а также в некоторых других регионах Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны
Согласно данным ресурса, тревога звучит в столичном регионе, что также подтверждают местные власти в своих Telegram-каналах, и еще в девяти областях: Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Черновецкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской.
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Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
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