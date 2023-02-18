https://ria.ru/20230218/trebovanie-1852893063.html

Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика

Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика - РИА Новости, 18.02.2023

Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика

Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал украинское правительство за требование поставить ВСУ фосфорные и кассетные РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:43

2023-02-18T19:43

2023-02-18T20:10

политика

вооруженные силы украины

бундестаг германии

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россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал украинское правительство за требование поставить ВСУ фосфорные и кассетные боеприпасы. Его цитирует Ntv.Российское Министерство обороны неоднократно отмечало, что ВСУ применяют виды оружия, запрещенные международными конвенциями. Речь идет, в частности, о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град".Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Попавшее на тело вещество быстро прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением токсичного дыма.Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, огнетушители против него бессильны. Вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в тело человека и загорались на операционном столе — от прикосновения скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга.

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политика, вооруженные силы украины, бундестаг германии, германия, россия, украина