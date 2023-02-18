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Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика - РИА Новости, 18.02.2023
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Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика
Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика - РИА Новости, 18.02.2023
Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика
Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал украинское правительство за требование поставить ВСУ фосфорные и кассетные РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:43
2023-02-18T20:10
политика
вооруженные силы украины
бундестаг германии
германия
россия
украина
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал украинское правительство за требование поставить ВСУ фосфорные и кассетные боеприпасы. Его цитирует Ntv.Российское Министерство обороны неоднократно отмечало, что ВСУ применяют виды оружия, запрещенные международными конвенциями. Речь идет, в частности, о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град".Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Попавшее на тело вещество быстро прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением токсичного дыма.Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, огнетушители против него бессильны. Вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в тело человека и загорались на операционном столе — от прикосновения скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга.
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политика, вооруженные силы украины, бундестаг германии, германия, россия, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, Бундестаг Германии, Германия, Россия, Украина
19:43 18.02.2023 (обновлено: 20:10 18.02.2023)
 
Преступное требование Зеленского к Западу шокировало немецкого политика

Глава комитета бундестага Хофрайтер осудил требование Киева о кассетных и фосфорных бомбах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал украинское правительство за требование поставить ВСУ фосфорные и кассетные боеприпасы. Его цитирует Ntv.
"Украина хочет всего. Это требование (о кассетных бомбах и фосфорных боеприпасах. — Прим. ред.) я считаю ошибкой. <…> Только потому, что они чего-то просят, не означает, что это нужно реализовать", — подчеркнул политик.
Российское Министерство обороны неоднократно отмечало, что ВСУ применяют виды оружия, запрещенные международными конвенциями. Речь идет, в частности, о начиненных фосфором снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах установок "Град".
Температура горения белого фосфора составляет 1200-1300 градусов. Попавшее на тело вещество быстро прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением токсичного дыма.
Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, огнетушители против него бессильны. Вещество либо выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в тело человека и загорались на операционном столе — от прикосновения скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга.
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