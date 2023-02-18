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Трамп посетит штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами - РИА Новости, 18.02.2023
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Трамп посетит штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами
Трамп посетит штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами - РИА Новости, 18.02.2023
Трамп посетит штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами
Экс-президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен посетить штат Огайо, пострадавший в результате схода с рельсов грузового состава с токсичными... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T02:43
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен посетить штат Огайо, пострадавший в результате схода с рельсов грузового состава с токсичными веществами, передает телеканал Fox News со ссылкой на близкий к бывшему американскому лидеру источник.Согласно его данным, в ходе поездки Трамп намерен встретиться с семьями, проживающими в пострадавших в результате аварии районах штата.Как подчеркнул источник, бывшего лидера США связывают "очень крепкие отношения" с жителями Огайо.Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.
https://ria.ru/20230217/ogayo-1852790439.html
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в мире, огайо, сша, дональд трамп
В мире, Огайо, США, Дональд Трамп
02:43 18.02.2023 (обновлено: 02:55 18.02.2023)
 
Трамп посетит штат Огайо, где сошел с рельсов поезд с химикатами

Fox News: Трамп на следующей неделе посетит Огайо, пострадавший от аварии с химикатами

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на следующей неделе намерен посетить штат Огайо, пострадавший в результате схода с рельсов грузового состава с токсичными веществами, передает телеканал Fox News со ссылкой на близкий к бывшему американскому лидеру источник.
Согласно его данным, в ходе поездки Трамп намерен встретиться с семьями, проживающими в пострадавших в результате аварии районах штата.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Как подчеркнул источник, бывшего лидера США связывают "очень крепкие отношения" с жителями Огайо.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.
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В миреОгайоСШАДональд Трамп
 
 
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