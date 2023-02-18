Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/tigr-1852832835.html
В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак
В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак - РИА Новости, 18.02.2023
В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак
Второго краснокнижного амурского тигра, поедающего дворовых собак, отловили в Хабаровском крае, это молодая хищница, она отправится в региональный центр... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:52
2023-02-18T10:52
происшествия
хабаровский край
михаил дегтярев
международный союз охраны природы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658005_0:901:2047:2052_1920x0_80_0_0_e9e85415ea1561fb1d6b90b625c60892.jpg
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Второго краснокнижного амурского тигра, поедающего дворовых собак, отловили в Хабаровском крае, это молодая хищница, она отправится в региональный центр реабилитации, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Ещё один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер. Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют её в центр реабилитации диких животных "Утёс", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По его словам, через несколько дней тигрица по решению Росприроднадзора будет отпущена на волю, вдали от населённых пунктов. "Операция по отлову силами управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра "Амурский тигр" продолжается", - отметил губернатор. Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей в крае со второй недели февраля. До этого, в конце января, был отловлен 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции зверь восстанавливается в краевом реабилитационном центре "Утес". Исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак сообщал РИА Новости, что тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Основного корма для хищника - дикого кабана - сейчас в тайге недостаточно. Этому способствует вырубка дуба и АЧС. Всего с начала года амурские тигры поохотились на 86 дворовых собак и задавили одну лошадь в Хабаровском крае. Сколько безнадзорных собак съедено хищниками, подсчитать не представляется возможным. В Нанайском районе 12 февраля тигр ранил охотника, зверя застрелили, а 19-летний парень находится на лечении в Хабаровске в тяжелом состоянии. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях и Амурской и Еврейской автономной областях.
https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748658005_0:709:2047:2244_1920x0_80_0_0_67bf89cab465313130cbb661ffb8e4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, михаил дегтярев, международный союз охраны природы
Происшествия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Международный союз охраны природы
10:52 18.02.2023
 
В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак

Дегтярев: в Хабаровском крае отловили второго амурского тигра, поедающего дворовых собак

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Второго краснокнижного амурского тигра, поедающего дворовых собак, отловили в Хабаровском крае, это молодая хищница, она отправится в региональный центр реабилитации, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Ещё один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер. Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют её в центр реабилитации диких животных "Утёс", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
По его словам, через несколько дней тигрица по решению Росприроднадзора будет отпущена на волю, вдали от населённых пунктов.
"Операция по отлову силами управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра "Амурский тигр" продолжается", - отметил губернатор.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 06:56
Эксперт рассказал, почему не удается поймать тигра, загрызшего трех собак
Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей в крае со второй недели февраля. До этого, в конце января, был отловлен 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции зверь восстанавливается в краевом реабилитационном центре "Утес". Исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак сообщал РИА Новости, что тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Основного корма для хищника - дикого кабана - сейчас в тайге недостаточно. Этому способствует вырубка дуба и АЧС.
Всего с начала года амурские тигры поохотились на 86 дворовых собак и задавили одну лошадь в Хабаровском крае. Сколько безнадзорных собак съедено хищниками, подсчитать не представляется возможным. В Нанайском районе 12 февраля тигр ранил охотника, зверя застрелили, а 19-летний парень находится на лечении в Хабаровске в тяжелом состоянии.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях и Амурской и Еврейской автономной областях.
Тест
Крадущийся тигр, затаившийся сайгак. Тест об исчезающих видах животных
12 февраля, 08:00
 
ПроисшествияХабаровский крайМихаил ДегтяревМеждународный союз охраны природы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала