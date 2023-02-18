https://ria.ru/20230218/tigr-1852832835.html

В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак

В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак - РИА Новости, 18.02.2023

В Хабаровском крае отловили еще одного тигра, поедающего дворовых собак

Второго краснокнижного амурского тигра, поедающего дворовых собак, отловили в Хабаровском крае, это молодая хищница, она отправится в региональный центр... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:52

2023-02-18T10:52

2023-02-18T10:52

происшествия

хабаровский край

михаил дегтярев

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 18 фев - РИА Новости. Второго краснокнижного амурского тигра, поедающего дворовых собак, отловили в Хабаровском крае, это молодая хищница, она отправится в региональный центр реабилитации, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Ещё один конфликтный тигр отловлен. На этот раз бригада работала в селе Арсеньево Нанайского района. Поймана молодая тигрица, которая забралась в собачий вольер. Специалисты обездвижили хищницу, сейчас транспортируют её в центр реабилитации диких животных "Утёс", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По его словам, через несколько дней тигрица по решению Росприроднадзора будет отпущена на волю, вдали от населённых пунктов. "Операция по отлову силами управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и центра "Амурский тигр" продолжается", - отметил губернатор. Росприроднадзор выдал разрешение на поимку шести зверей в крае со второй недели февраля. До этого, в конце января, был отловлен 5-летний самец с оторванным, вероятно в капкане, "пальцем" на передней лапе в Вяземском районе. После операции зверь восстанавливается в краевом реабилитационном центре "Утес". Исполняющий обязанности начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрий Колпак сообщал РИА Новости, что тигры охотятся на собак, потому что это легкая добыча. Основного корма для хищника - дикого кабана - сейчас в тайге недостаточно. Этому способствует вырубка дуба и АЧС. Всего с начала года амурские тигры поохотились на 86 дворовых собак и задавили одну лошадь в Хабаровском крае. Сколько безнадзорных собак съедено хищниками, подсчитать не представляется возможным. В Нанайском районе 12 февраля тигр ранил охотника, зверя застрелили, а 19-летний парень находится на лечении в Хабаровске в тяжелом состоянии. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях и Амурской и Еврейской автономной областях.

https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край, михаил дегтярев, международный союз охраны природы