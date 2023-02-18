Тайвань никогда не был и не будет страной, заявил Пекин
Член политбюро ЦК КПК Ван И: Тайвань — это часть Китая, он никогда не будет страной
© AP Photo / Petros GiannakourisГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
© AP Photo / Petros Giannakouris
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Тайвань никогда не был и не будет страной, заявил в субботу заявил член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Тайвань – это часть территории Китая, он никогда не был страной и не станет ей в будущем, это и есть статус-кво по тайваньскому вопросу", - заявил Ван И.
Он указал, что это не Пекин хочет изменить статус-кво, а тайваньские сепаратисты.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.