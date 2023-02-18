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Минобороны Британии признало отсутствие у Европы исправных танков для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2023
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Минобороны Британии признало отсутствие у Европы исправных танков для ВСУ
Минобороны Британии признало отсутствие у Европы исправных танков для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2023
Минобороны Британии признало отсутствие у Европы исправных танков для ВСУ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:58
2023-02-18T20:22
в мире
украина
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных танков, которые можно передать Киеву. По его словам, странам НАТО "пришлось с болью осознать", что за последние 30 лет их армии были истощены. "Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны", - отметил министр, по словам которого запасы боеприпасов также оказались недостаточны. Вместе с тем, по словам Уоллеса, "танки - это не чудо-оружие для немедленной победы в войне". "Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое вдруг все меняет", - считает министр. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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в мире, украина, бен уоллес, нато, великобритания, евросоюз
В мире, Украина, Бен Уоллес, НАТО, Великобритания, Евросоюз
19:58 18.02.2023 (обновлено: 20:22 18.02.2023)
 
Минобороны Британии признало отсутствие у Европы исправных танков для ВСУ

В Минобороны Британии признались в отсутствии у Европы исправных танков для передачи Киеву

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных танков, которые можно передать Киеву.
"Политическое решение есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину", - сказал Уоллес в интервью журналу Spiegel.
По его словам, странам НАТО "пришлось с болью осознать", что за последние 30 лет их армии были истощены.
"Есть цифры, сколько у каждой страны есть танков. Но есть реальность, которая говорит нам, что слишком немногие из них исправны", - отметил министр, по словам которого запасы боеприпасов также оказались недостаточны.
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Вместе с тем, по словам Уоллеса, "танки - это не чудо-оружие для немедленной победы в войне". "Конечно, танки сделают украинцев сильнее, но это не волшебное зелье, которое вдруг все меняет", - считает министр.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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