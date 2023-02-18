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Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества

Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2023

Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером обсудили проекты... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:58

2023-02-18T16:58

2023-02-18T16:58

украина

дмитрий кулеба

rheinmetall ag

германия

в мире

нато

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером обсудили проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике. Он заверил, что Rheinmetall готов наращивать сотрудничество. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

украина

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украина, дмитрий кулеба, rheinmetall ag, германия, в мире, нато