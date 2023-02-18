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Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2023
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Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества
Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества - РИА Новости, 18.02.2023
Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером обсудили проекты... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:58
2023-02-18T16:58
украина
дмитрий кулеба
rheinmetall ag
германия
в мире
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером обсудили проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике. Он заверил, что Rheinmetall готов наращивать сотрудничество. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, дмитрий кулеба, rheinmetall ag, германия, в мире, нато
Украина, Дмитрий Кулеба, Rheinmetall AG, Германия, В мире, НАТО
16:58 18.02.2023
 
Кулеба обсудил с гендиректором Rheinmetall наращивание сотрудничества

Кулеба и гендиректор Rheinmetall обсудили наращивание возможностей Украины по танкам

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с генеральным директором немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером обсудили проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике.
"Я встретился с генеральным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером, чтобы сосредоточиться на способах увеличения производства для Украины и союзников. Мы также обсудили крупные проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - написал Кулеба в своем Twitter.
Он заверил, что Rheinmetall готов наращивать сотрудничество.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаДмитрий КулебаRheinmetall AGГерманияВ миреНАТО
 
 
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