https://ria.ru/20230218/svyaschennik-1852810726.html
Священник призвал вспомнить всех усопших родственников
Священник призвал вспомнить всех усопших родственников - РИА Новости, 18.02.2023
Священник призвал вспомнить всех усопших родственников
Особые молитвы обо всех усопших христианах пройдут в храмах Русской православной церкви в субботу, это возможность помолиться в том числе за павших воинов и... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:41
2023-02-18T03:41
2023-02-18T03:41
религия
общество
россия
русская православная церковь
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МОСКВА 18 фев – РИА Новости. Особые молитвы обо всех усопших христианах пройдут в храмах Русской православной церкви в субботу, это возможность помолиться в том числе за павших воинов и всех своих предков, даже тех, чьи имена неизвестны, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В Русской православной церкви 18 февраля (дата подвижная) особо поминают усопших – это так называемая Вселенская родительская суббота, всего родительских суббот более десяти в году. Как уточнил Козлов, в православной церкви каждый субботний день преимущественно посвящен заупокойному поминовению усопших, но "есть несколько выделенных дат, которые называются вселенскими родительскими субботами, когда мы совершаем поминовение всех от века почивших православных христиан". Он посоветовал в субботу утром прийти на богослужение и помолиться "в свою меру". "Можно помянуть новопреставленных (недавно умерших – ред.), жизнь которых пресеклась в последние годы во время нынешних трагических событий. Помянуть всех родственников, кого вспомните, и тех, кого мы, может быть, по именам уже и не знаем. Помолится обо всех, о ком просит сердце", - посоветовал священник. "Можно и подать в храме записку о поминовении, но, главное, этим не ограничиться. Важно не просто перепоручить Церкви помолиться, а помолиться вместе со всеми. Это смысл соборной молитвы", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230217/svyaschenniki-1852631201.html
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общество, россия, русская православная церковь
Религия, Общество, Россия, Русская православная церковь
Священник призвал вспомнить всех усопших родственников
Протоиерей Козлов призвал субботу помолиться за павших воинов и всех своих предков
МОСКВА 18 фев – РИА Новости. Особые молитвы обо всех усопших христианах пройдут в храмах Русской православной церкви в субботу, это возможность помолиться в том числе за павших воинов и всех своих предков, даже тех, чьи имена неизвестны, рассказал РИА Новости председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В Русской православной церкви 18 февраля (дата подвижная) особо поминают усопших – это так называемая Вселенская родительская суббота, всего родительских суббот более десяти в году.
Как уточнил Козлов, в православной церкви каждый субботний день преимущественно посвящен заупокойному поминовению усопших, но "есть несколько выделенных дат, которые называются вселенскими родительскими субботами, когда мы совершаем поминовение всех от века почивших православных христиан".
"На этом богослужении перечисляются самые разные категории умерших: своей смертью, насильственной, на войне, во время землетрясений и так далее. Пройдет 2-3 поколения и у большинства не останется тех, кто будет молиться о них лично, поименно. Важно, чтобы цепь молитвенной памяти не прерывалась никогда, чтобы единство церкви сохранялось и в этом. Поэтому пока мы живем на Земле
, мы исполняем этот долг по отношению к усопшим", - сказал Козлов.
Он посоветовал в субботу утром прийти на богослужение и помолиться "в свою меру". "Можно помянуть новопреставленных (недавно умерших – ред.), жизнь которых пресеклась в последние годы во время нынешних трагических событий. Помянуть всех родственников, кого вспомните, и тех, кого мы, может быть, по именам уже и не знаем. Помолится обо всех, о ком просит сердце", - посоветовал священник.
"Можно и подать в храме записку о поминовении, но, главное, этим не ограничиться. Важно не просто перепоручить Церкви помолиться, а помолиться вместе со всеми. Это смысл соборной молитвы", - добавил собеседник агентства.