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ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет - РИА Новости, 18.02.2023
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ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет
ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет - РИА Новости, 18.02.2023
ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет
Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T00:55
2023-02-18T00:55
европа
франс тиммерманс
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте. Тиммерманс напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти". "Для нас это вопрос выживания - делать это", - добавил он. Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине текущего века, что потребует перестройки системы получения и потребления энергии, расширения использования возобновляемой энергии и значительных инвестиций.
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европа, франс тиммерманс, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Европа, Франс Тиммерманс, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
00:55 18.02.2023
 
ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет

Тиммерманс: ЕС может получить энергетический суверенитет, лишь развивая ВИЭ

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте.
"Мы ускоряем наш переход к возобновляемой энергии, потому что у нас в Европе нет альтернатив. Единственный суверенитет, который мы можем получить в энергетической сфере, это за счёт увеличения возобновляемой энергии", - сказал он.
Тиммерманс напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти". "Для нас это вопрос выживания - делать это", - добавил он.
Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине текущего века, что потребует перестройки системы получения и потребления энергии, расширения использования возобновляемой энергии и значительных инвестиций.
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