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ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет

ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет - РИА Новости, 18.02.2023

ЕК напомнила о единственном пути для ЕС получить энергетический суверенитет

Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T00:55

2023-02-18T00:55

2023-02-18T00:55

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франс тиммерманс

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте. Тиммерманс напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти". "Для нас это вопрос выживания - делать это", - добавил он. Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине текущего века, что потребует перестройки системы получения и потребления энергии, расширения использования возобновляемой энергии и значительных инвестиций.

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европа, франс тиммерманс, еврокомиссия, евросоюз, в мире