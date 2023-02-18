https://ria.ru/20230218/sunak-1852874095.html

Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины

Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины - РИА Новости, 18.02.2023

Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины

Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:24

2023-02-18T17:24

2023-02-18T17:24

в мире

украина

великобритания

киев

риши сунак

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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил премьер-министр Риши Сунак. По его словам, в боевых действиях наступил переломный момент. В этой связи он призвал западных лидеров удвоить военную поддержку Киева. Украина, добавил Сунак, нуждается в артиллерии, системах ПВО и бронированной технике. "Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", "Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", заявил Сунак . Великобритания готова помочь любой стране, готовой поставить Украине самолеты, добавил он, Также, добавил Сунак , поддержка должна заключаться в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей, что и делает Великобритания.

https://ria.ru/20230218/istrebiteli-1852834690.html

украина

великобритания

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, киев, риши сунак