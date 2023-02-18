Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины
Сунак: Лондон окажет Киеву военную поддержку в 2023 году на 2,3 миллиарда фунтов и больше
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил премьер-министр Риши Сунак.
"Мы стали первой страной, предоставившей Украине танки, и первой, обучающих пилотов и морпехов. В прошлом году мы дали (военной поддержки) на 2,3 миллиарда фунтов, и мы окажемся на этом же уровне или превзойдём его в этом году", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, в боевых действиях наступил переломный момент. В этой связи он призвал западных лидеров удвоить военную поддержку Киева. Украина, добавил Сунак, нуждается в артиллерии, системах ПВО и бронированной технике.
"Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия",
"Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", заявил Сунак . Великобритания готова помочь любой стране, готовой поставить Украине самолеты, добавил он, Также, добавил Сунак , поддержка должна заключаться в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей, что и делает Великобритания.