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Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины - РИА Новости, 18.02.2023
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Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины
Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины - РИА Новости, 18.02.2023
Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины
Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:24
2023-02-18T17:24
в мире
украина
великобритания
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риши сунак
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БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил премьер-министр Риши Сунак. По его словам, в боевых действиях наступил переломный момент. В этой связи он призвал западных лидеров удвоить военную поддержку Киева. Украина, добавил Сунак, нуждается в артиллерии, системах ПВО и бронированной технике. "Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", "Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", заявил Сунак . Великобритания готова помочь любой стране, готовой поставить Украине самолеты, добавил он, Также, добавил Сунак , поддержка должна заключаться в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей, что и делает Великобритания.
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в мире, украина, великобритания, киев, риши сунак
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Риши Сунак
17:24 18.02.2023
 
Сунак пообещал сохранить уровень военной поддержки Украины

Сунак: Лондон окажет Киеву военную поддержку в 2023 году на 2,3 миллиарда фунтов и больше

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 фев – РИА Новости. Великобритания оказала Украине военную поддержку в 2022 году на 2,3 миллиарда фунтов (2,5 миллиарда евро), в этом году объем будет тем же или больше, заявил премьер-министр Риши Сунак.
"Мы стали первой страной, предоставившей Украине танки, и первой, обучающих пилотов и морпехов. В прошлом году мы дали (военной поддержки) на 2,3 миллиарда фунтов, и мы окажемся на этом же уровне или превзойдём его в этом году", - заявил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, в боевых действиях наступил переломный момент. В этой связи он призвал западных лидеров удвоить военную поддержку Киева. Украина, добавил Сунак, нуждается в артиллерии, системах ПВО и бронированной технике.
"Великобритания будет первой стороной, который предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия",
"Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", заявил Сунак . Великобритания готова помочь любой стране, готовой поставить Украине самолеты, добавил он, Также, добавил Сунак , поддержка должна заключаться в обучении украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей, что и делает Великобритания.
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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В миреУкраинаВеликобританияКиевРиши Сунак
 
 
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