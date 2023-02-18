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Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров - РИА Новости, 18.02.2023
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Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров
Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров - РИА Новости, 18.02.2023
Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров
В Москве на выходных ожидается длительный снегопад, к утру понедельника высота сугробов достигнет 40 сантиметров, впервые за всю зиму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:27
2023-02-18T03:27
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается длительный снегопад, к утру понедельника высота сугробов достигнет 40 сантиметров, впервые за всю зиму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Московские снегопады 19 декабря 2022 года повторили рекорд суточного максимума осадков 1941 года, высота снежного покрова тогда составила 34 сантиметра. "Для каждого периода есть свои рекорды. С течением зимнего периода высота снега увеличивается, и максимальная высота приходится на вторую половину февраля и первую неделю марта", - пояснил синоптик.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
03:27 18.02.2023
 
Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров

Вильфанд: высота сугробов в Москве к понедельнику впервые за зиму превысит 40 сантиметров

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается длительный снегопад, к утру понедельника высота сугробов достигнет 40 сантиметров, впервые за всю зиму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ожидается длительный снегопад с вечера субботы до утра понедельника, к этому времени прогнозируется максимальная высота снега за весь зимний период, она превысит 40 сантиметров", - сказал Вильфанд.
Московские снегопады 19 декабря 2022 года повторили рекорд суточного максимума осадков 1941 года, высота снежного покрова тогда составила 34 сантиметра.
"Для каждого периода есть свои рекорды. С течением зимнего периода высота снега увеличивается, и максимальная высота приходится на вторую половину февраля и первую неделю марта", - пояснил синоптик.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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