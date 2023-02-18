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Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров
Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров - РИА Новости, 18.02.2023
Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров
В Москве на выходных ожидается длительный снегопад, к утру понедельника высота сугробов достигнет 40 сантиметров, впервые за всю зиму, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:27
2023-02-18T03:27
2023-02-18T03:27
общество
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Москве на выходных ожидается длительный снегопад, к утру понедельника высота сугробов достигнет 40 сантиметров, впервые за всю зиму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Московские снегопады 19 декабря 2022 года повторили рекорд суточного максимума осадков 1941 года, высота снежного покрова тогда составила 34 сантиметра. "Для каждого периода есть свои рекорды. С течением зимнего периода высота снега увеличивается, и максимальная высота приходится на вторую половину февраля и первую неделю марта", - пояснил синоптик.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Высота сугробов в Москве впервые за всю зиму превысит 40 сантиметров
Вильфанд: высота сугробов в Москве к понедельнику впервые за зиму превысит 40 сантиметров