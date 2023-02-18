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Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 18.02.2023
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Ставропольский край
https://ria.ru/20230218/stvropole-1852896179.html
Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО
Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 18.02.2023
Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО
Делегация Ставропольского края доставила бойцам-землякам, выполняющим задачи в зоне СВО, 60 тонн грузов, включая оборудование, оснащение, материалы и продукты,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:15
2023-02-18T20:15
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
россия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация Ставропольского края доставила бойцам-землякам, выполняющим задачи в зоне СВО, 60 тонн грузов, включая оборудование, оснащение, материалы и продукты, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.Он отметил, что власти края постоянно находятся на связи с командованием частей и с военнослужащими."Составлен график, по которому мои заместители, главы территорий приезжают и приводят такие конвои. Активно участвуют в работе депутаты. Если чем-то можем помочь - мы обязательно это делаем", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20230218/stavropole-1852839904.html
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ставропольский край, владимир владимиров, россия
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия
20:15 18.02.2023
 

Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация Ставропольского края доставила бойцам-землякам, выполняющим задачи в зоне СВО, 60 тонн грузов, включая оборудование, оснащение, материалы и продукты, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.
"Снова в зоне СВО: приехали к нашим ребятам, которые выполняют боевые задачи. ...В этот раз мы отправили для бойцов из края оборудование и оснащение, материалы и продукты - всего более 200 позиций, 60 тонн грузов. А еще передали три автомобиля. Всё это будет полезно для военных при выполнении боевых задач и во время отдыха", - написал Владимиров.
Он отметил, что власти края постоянно находятся на связи с командованием частей и с военнослужащими.
"Составлен график, по которому мои заместители, главы территорий приезжают и приводят такие конвои. Активно участвуют в работе депутаты. Если чем-то можем помочь - мы обязательно это делаем", - сказал губернатор.
Губернатор края Владимир Владимиров
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