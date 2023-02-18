Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО

"Снова в зоне СВО: приехали к нашим ребятам, которые выполняют боевые задачи. ...В этот раз мы отправили для бойцов из края оборудование и оснащение, материалы и продукты - всего более 200 позиций, 60 тонн грузов. А еще передали три автомобиля. Всё это будет полезно для военных при выполнении боевых задач и во время отдыха", - написал Владимиров.