Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Делегация Ставропольского края доставила бойцам-землякам, выполняющим задачи в зоне СВО, 60 тонн грузов, включая оборудование, оснащение, материалы и продукты, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.
"Снова в зоне СВО: приехали к нашим ребятам, которые выполняют боевые задачи. ...В этот раз мы отправили для бойцов из края оборудование и оснащение, материалы и продукты - всего более 200 позиций, 60 тонн грузов. А еще передали три автомобиля. Всё это будет полезно для военных при выполнении боевых задач и во время отдыха", - написал Владимиров.
Он отметил, что власти края постоянно находятся на связи с командованием частей и с военнослужащими.
"Составлен график, по которому мои заместители, главы территорий приезжают и приводят такие конвои. Активно участвуют в работе депутаты. Если чем-то можем помочь - мы обязательно это делаем", - сказал губернатор.