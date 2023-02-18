https://ria.ru/20230218/stavropole-1852839904.html

На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО

На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО - РИА Новости, 18.02.2023

На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО

Власти Ставропольского края завершили разработку законопроекта о поддержке жителей региона - участников СВО и членов их семей, документ направлен на... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:01

2023-02-18T12:01

2023-02-18T12:02

общество

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти Ставропольского края завершили разработку законопроекта о поддержке жителей региона - участников СВО и членов их семей, документ направлен на рассмотрение в краевую Думу, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.Владимиров отметил, что новый законопроект готовился с учетом результатов проведенного народного голосования."Как и было определено, краевые меры поддержки военнослужащих прошлого года продолжат действовать и в 2023 году. После принятия закона они будут распространяться на весь период, начиная с 1 января. Кроме того, этот пакет поддержки дополнится новыми решениями", - написал он.В законопроекте сохранены такие введённые ранее меры поддержки как краевые выплаты участникам СВО, краевая дополнительная выплата при рождении ребёнка, полная компенсация родительской платы за детсад.Предлагаемые новые меры поддержки включают освобождение участника спецоперации от транспортного налога. Для детей бойцов предусмотрены бесплатное горячее питание в школах и бесплатное посещение детских кружков в государственных и муниципальных учреждениях.

https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852397811.html

https://ria.ru/20230210/festival-1851089358.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ставропольский край, владимир владимиров