https://ria.ru/20230218/stavropole-1852839904.html
На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО
На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО - РИА Новости, 18.02.2023
На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО
Власти Ставропольского края завершили разработку законопроекта о поддержке жителей региона - участников СВО и членов их семей, документ направлен на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:01
2023-02-18T12:01
2023-02-18T12:02
общество
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти Ставропольского края завершили разработку законопроекта о поддержке жителей региона - участников СВО и членов их семей, документ направлен на рассмотрение в краевую Думу, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.Владимиров отметил, что новый законопроект готовился с учетом результатов проведенного народного голосования."Как и было определено, краевые меры поддержки военнослужащих прошлого года продолжат действовать и в 2023 году. После принятия закона они будут распространяться на весь период, начиная с 1 января. Кроме того, этот пакет поддержки дополнится новыми решениями", - написал он.В законопроекте сохранены такие введённые ранее меры поддержки как краевые выплаты участникам СВО, краевая дополнительная выплата при рождении ребёнка, полная компенсация родительской платы за детсад.Предлагаемые новые меры поддержки включают освобождение участника спецоперации от транспортного налога. Для детей бойцов предусмотрены бесплатное горячее питание в школах и бесплатное посещение детских кружков в государственных и муниципальных учреждениях.
https://ria.ru/20230216/gazifikatsiya-1852397811.html
https://ria.ru/20230210/festival-1851089358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ставропольский край, владимир владимиров
Общество, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
12:01 18.02.2023 (обновлено: 12:02 18.02.2023)
На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО
На Ставрополье разработали новый закон о поддержке участников СВО и членов их семей
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти Ставропольского края завершили разработку законопроекта о поддержке жителей региона - участников СВО и членов их семей, документ направлен на рассмотрение в краевую Думу, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях.
Владимиров отметил, что новый законопроект готовился с учетом результатов проведенного народного голосования.
"Как и было определено, краевые меры поддержки военнослужащих прошлого года продолжат действовать и в 2023 году. После принятия закона они будут распространяться на весь период, начиная с 1 января. Кроме того, этот пакет поддержки дополнится новыми решениями", - написал он.
В законопроекте сохранены такие введённые ранее меры поддержки как краевые выплаты участникам СВО, краевая дополнительная выплата при рождении ребёнка, полная компенсация родительской платы за детсад.
Предлагаемые новые меры поддержки включают освобождение участника спецоперации от транспортного налога. Для детей бойцов предусмотрены бесплатное горячее питание в школах и бесплатное посещение детских кружков в государственных и муниципальных учреждениях.