https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852856061.html

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных - РИА Новости, 18.02.2023

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:37

2023-02-18T14:37

2023-02-18T14:37

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html

киев

россия

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Дарья Буймова

киев, россия, безопасность