https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852856061.html
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных - РИА Новости, 18.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:37
2023-02-18T14:37
2023-02-18T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных
Минобороны: на Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных и четыре гаубицы