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На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных - РИА Новости, 18.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852856061.html
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных - РИА Новости, 18.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:37
2023-02-18T14:37
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
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киев
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Дарья Буймова
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киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
14:37 18.02.2023
 
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных

Минобороны: на Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 20 военных и четыре гаубицы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и четыре гаубицы "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика"", - говорится в сводке министерства.
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасность
 
 
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