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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.02.2023
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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.02.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:29
2023-02-18T14:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировкой войск "Центр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:29 18.02.2023 (обновлено: 14:48 18.02.2023)
 
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено 180 военных ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировкой войск "Центр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
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