https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852855104.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.02.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:29

2023-02-18T14:29

2023-02-18T14:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, группировкой войск "Центр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)