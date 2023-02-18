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В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852854901.html
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении
На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:29
2023-02-18T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск", - сообщили в ведомстве.
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Дарья Буймова
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:29 18.02.2023 (обновлено: 14:39 18.02.2023)
 
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении идет наступление подразделений "Южной" группировки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск", - сообщили в ведомстве.
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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