https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852854901.html
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении
На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:29
2023-02-18T14:29
2023-02-18T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
14:29 18.02.2023 (обновлено: 14:39 18.02.2023)
В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении идет наступление подразделений "Южной" группировки