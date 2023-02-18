https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852854901.html

В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении

В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023

В Минобороны рассказали о наступлении на Донецком направлении

На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:29

2023-02-18T14:29

2023-02-18T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении при поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии, продолжено наступление подразделений "Южной" группировки войск", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230218/gryanikovka-1852854553.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия