https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852829150.html

Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"

Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет" - РИА Новости, 18.02.2023

Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"

Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:12

2023-02-18T10:12

2023-02-18T10:12

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел домов мирных жителей в Каховке, а также самоходную гаубицу "Акация" в районе села Ингулец вместе с расчетами этих орудий, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новоберислав уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, ликвидированы шесть военных ВСУ, один ранен", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что артиллеристам удалось выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномет" из которого велся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра. "Также вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - четверо погибших военных ВСУ, один ранен", - сообщил источник.

https://ria.ru/20230217/gaubitsa-1852599815.html

https://ria.ru/20230217/kherson-1852595303.html

каховка

херсонская область

днепр (город)

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Дарья Буймова

каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность