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Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет" - РИА Новости, 18.02.2023
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https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852829150.html
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет" - РИА Новости, 18.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"
Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:12
2023-02-18T10:12
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел домов мирных жителей в Каховке, а также самоходную гаубицу "Акация" в районе села Ингулец вместе с расчетами этих орудий, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новоберислав уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, ликвидированы шесть военных ВСУ, один ранен", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что артиллеристам удалось выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномет" из которого велся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра. "Также вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - четверо погибших военных ВСУ, один ранен", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230217/gaubitsa-1852599815.html
https://ria.ru/20230217/kherson-1852595303.html
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каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
10:12 18.02.2023
 
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"

Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет", из которого обстреливали Каховку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел домов мирных жителей в Каховке, а также самоходную гаубицу "Акация" в районе села Ингулец вместе с расчетами этих орудий, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новоберислав уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, ликвидированы шесть военных ВСУ, один ранен", - сказал собеседник агентства.
Российская самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
17 февраля, 10:45Специальная военная операция на Украине
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу в Херсонской области
Он пояснил, что артиллеристам удалось выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномет" из которого велся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра.
"Также вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - четверо погибших военных ВСУ, один ранен", - сообщил источник.
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17 февраля, 10:22Специальная военная операция на Украине
Источник: артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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