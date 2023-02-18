https://ria.ru/20230218/spetsoperatsiya-1852829150.html
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет" - РИА Новости, 18.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"
Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:12
2023-02-18T10:12
2023-02-18T10:12
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 18 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в районе села Новоберислав Херсонской области украинский "блуждающий" 120-миллиметровый миномет, из которого велся обстрел домов мирных жителей в Каховке, а также самоходную гаубицу "Акация" в районе села Ингулец вместе с расчетами этих орудий, сообщил в субботу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Новоберислав уничтожен миномет 120 миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, ликвидированы шесть военных ВСУ, один ранен", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что артиллеристам удалось выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномет" из которого велся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра. "Также вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ингулец уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери - четверо погибших военных ВСУ, один ранен", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230217/gaubitsa-1852599815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет"
Артиллеристы уничтожили украинский "блуждающий миномет", из которого обстреливали Каховку