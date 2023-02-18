https://ria.ru/20230218/soyuz-1852859234.html
Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля
Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля - РИА Новости, 18.02.2023
Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля
Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал госкомиссии запустить корабль "Союз МС-23" рано утром 24 февраля,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:16
2023-02-18T15:16
2023-02-18T15:16
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал госкомиссии запустить корабль "Союз МС-23" рано утром 24 февраля, сообщил в субботу "Роскосмос". "Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля в 03:34 по московскому времени", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" рассказали, что после разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21"специалисты тщательно проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. Также был осмотрен радиатор на корабле "Союз МС-23", который уже находится в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур. Повреждений на нем не выявлено. "Союз МС-23" полетит к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать экипаж корабля "Союз МС-22", на котором также не работает система охлаждения. Пуск был намечен на 20 февраля, однако после разгерметизации еще одного корабля "Союз МС-23" решили пока не запускать, чтобы разобраться в причинах повторившейся нештатной ситуации.
https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, РКК "Энергия", Международная космическая станция (МКС)
Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля
Совет главных конструкторов рекомендовал запустить корабль "Союз МС-23" утром 24 февраля