https://ria.ru/20230218/soyuz-1852859234.html

Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля

Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля - РИА Новости, 18.02.2023

Конструкторы рекомендовали запустить корабль "Союз МС-23" 24 февраля

Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал госкомиссии запустить корабль "Союз МС-23" рано утром 24 февраля,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:16

2023-02-18T15:16

2023-02-18T15:16

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совет главных конструкторов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рекомендовал госкомиссии запустить корабль "Союз МС-23" рано утром 24 февраля, сообщил в субботу "Роскосмос". "Совет главных конструкторов рекомендовал государственной комиссии назначить запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля в 03:34 по московскому времени", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" рассказали, что после разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21"специалисты тщательно проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. Также был осмотрен радиатор на корабле "Союз МС-23", который уже находится в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур. Повреждений на нем не выявлено. "Союз МС-23" полетит к МКС в беспилотном режиме, чтобы забрать экипаж корабля "Союз МС-22", на котором также не работает система охлаждения. Пуск был намечен на 20 февраля, однако после разгерметизации еще одного корабля "Союз МС-23" решили пока не запускать, чтобы разобраться в причинах повторившейся нештатной ситуации.

https://ria.ru/20230218/solntse-1852832611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс)