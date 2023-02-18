https://ria.ru/20230218/sobyanin-1852899101.html

Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР

Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2023

Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате улучшения инфраструктуры транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тысяч человек, а... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:47

2023-02-18T20:47

2023-02-18T20:47

луганск

сергей собянин

донецк

манолис пилавов

виталий хоценко

москва

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате улучшения инфраструктуры транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тысяч человек, а пассажиропоток увеличился на 30%. "Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске. Делимся нашим опытом и знаниями, помогая улучшать инфраструктуру новых территорий... В результате изменений транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тыс. человек, а пассажиропоток увеличился на 30%. Поездки стали более быстрыми, безопасными и комфортными", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Столичный мэр отметил, что в Луганске появилось четыре маршрута с контролем выполнения расписания и транспортной работы, запущено 50 современных низкопольных автобусов, создана система диспетчеризации: теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме. Собянин также добавил, что в Луганске внедрена билетная система Москвы - проезд теперь можно оплачивать картой "Тройка", а счет пополнять через приложение в телефоне, разработан сайт с актуальными маршрутами в Луганске, расписанием, ценами на проезд и способами его оплаты. Столичный градоначальник подчеркнул, что аналогичные работы запланированы также и в Донецке. В начале июня Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

https://ria.ru/20230214/lenta-1852029970.html

https://ria.ru/20230218/donetsk-1852805892.html

луганск

донецк

москва

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганск, сергей собянин, донецк, манолис пилавов, виталий хоценко, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика