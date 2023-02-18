https://ria.ru/20230218/sobyanin-1852899101.html
Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР
Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 18.02.2023
Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате улучшения инфраструктуры транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тысяч человек, а... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:47
2023-02-18T20:47
2023-02-18T20:47
луганск
сергей собянин
донецк
манолис пилавов
виталий хоценко
москва
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате улучшения инфраструктуры транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тысяч человек, а пассажиропоток увеличился на 30%. "Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске. Делимся нашим опытом и знаниями, помогая улучшать инфраструктуру новых территорий... В результате изменений транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тыс. человек, а пассажиропоток увеличился на 30%. Поездки стали более быстрыми, безопасными и комфортными", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Столичный мэр отметил, что в Луганске появилось четыре маршрута с контролем выполнения расписания и транспортной работы, запущено 50 современных низкопольных автобусов, создана система диспетчеризации: теперь все автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме. Собянин также добавил, что в Луганске внедрена билетная система Москвы - проезд теперь можно оплачивать картой "Тройка", а счет пополнять через приложение в телефоне, разработан сайт с актуальными маршрутами в Луганске, расписанием, ценами на проезд и способами его оплаты. Столичный градоначальник подчеркнул, что аналогичные работы запланированы также и в Донецке. В начале июня Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между городами. Позднее, в ходе Петербургского международного экономического форума, Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
https://ria.ru/20230214/lenta-1852029970.html
https://ria.ru/20230218/donetsk-1852805892.html
луганск
донецк
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луганск, сергей собянин, донецк, манолис пилавов, виталий хоценко, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика
Луганск, Сергей Собянин, Донецк, Манолис Пилавов, Виталий Хоценко, Москва, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Собянин рассказал о московских стандартах городского транспорта в ЛНР и ДНР
Собянин рассказал о результатах работы московских транспортников в ЛНР и ДНР