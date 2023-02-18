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Москвичка через суд вернула собаку, пропавшую во время прогулки - РИА Новости, 18.02.2023
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Москвичка через суд вернула собаку, пропавшую во время прогулки
Москвичка через суд вернула собаку, пропавшую во время прогулки - РИА Новости, 18.02.2023
Москвичка через суд вернула собаку, пропавшую во время прогулки
Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке собаку, пропавшую во время прогулки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:39
2023-02-18T08:39
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке собаку, пропавшую во время прогулки, сообщили РИА Новости в суде. Собака породы самоедская лайка по кличке Томми пропала во время прогулки. Хозяйка посчитала, что ее похитили, и обратилась в полицию. В возбуждении уголовного дела ей отказали, но она выяснила, кто забрал собаку и у кого она проживает, поэтому подала в суд иск об истребовании имущества из чужого владения. Ответчики утверждали, что подобрали собаку на улице, посчитав, что она потерялась, новый хозяин заявил встречный иск - о признании права собственности на безнадзорное животное. Суд пояснил, что новый хозяин получает право собственности на безнадзорное животное, только если старый не объявляется в течение полугода. Да и потом прежний владелец может потребовать вернуть питомца, если у животного сохранилась привязанность к нему, а новый хозяин позволяет себе жестокое обращение - но условия определяются соглашением или судом. Суд исследовал метрику собаки, его ветеринарный паспорт, а также тот факт, что на следующий же день после пропажи женщина обратилась в полицию, "что исключает признание ее безнадзорным домашним животным". Суд вернул женщине питомца, апелляционная инстанция отклонила жалобу нового владельца - теперь решение вступило в законную силу.
https://ria.ru/20220924/sud-1819101320.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
08:39 18.02.2023
 
Москвичка через суд вернула собаку, пропавшую во время прогулки

Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке самоедскую лайку, пропавшую во время прогулки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамоедская лайка
Самоедская лайка - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы вернул хозяйке собаку, пропавшую во время прогулки, сообщили РИА Новости в суде.
Собака породы самоедская лайка по кличке Томми пропала во время прогулки. Хозяйка посчитала, что ее похитили, и обратилась в полицию. В возбуждении уголовного дела ей отказали, но она выяснила, кто забрал собаку и у кого она проживает, поэтому подала в суд иск об истребовании имущества из чужого владения. Ответчики утверждали, что подобрали собаку на улице, посчитав, что она потерялась, новый хозяин заявил встречный иск - о признании права собственности на безнадзорное животное.
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Суд исследовал метрику собаки, его ветеринарный паспорт, а также тот факт, что на следующий же день после пропажи женщина обратилась в полицию, "что исключает признание ее безнадзорным домашним животным".
Суд вернул женщине питомца, апелляционная инстанция отклонила жалобу нового владельца - теперь решение вступило в законную силу.
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