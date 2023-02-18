https://ria.ru/20230218/snigirevka-1852812048.html

Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района

Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района - РИА Новости, 18.02.2023

Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района

Киевский режим готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T04:32

2023-02-18T04:32

2023-02-18T06:07

специальная военная операция на украине

киев

россия

херсонская область

украина

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов."В настоящий момент украинскими средствами массовой пропаганды инициирована кампания по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии. Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии", — предупредил Барбашов.По его словам, на протяжении всех восьми месяцев, в течение которых Снигиревка находилась под контролем российских военных, новые власти практически каждую неделю сообщали о том, что город находится под неизбирательным обстрелом со стороны ВСУ."Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки и теперь жертв этих обстрелов пытается выдать за жертв российской армии. Я хочу официально заявить, что все задержанные по подозрению в сотрудничестве с вооруженными силами Украины, с которыми проводились следственные действия за время пребывания в Снигиревке российских правоохранительных органов, были отпущены целыми и невредимыми, о чем и правоохранительным органам Украины, и местным жителям прекрасно известно", — заключил собеседник агентства.Ранее, рассказывая о ситуации в районе, Барбашов сообщал РИА Новости о возбуждении Киевом уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город был под контролем России.Он также заявлял, что Украина проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками.После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли ВСУ.

https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html

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киев, россия, херсонская область , украина, безопасность