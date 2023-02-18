Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/snigirevka-1852812048.html
Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района
Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района - РИА Новости, 18.02.2023
Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района
Киевский режим готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T04:32
2023-02-18T06:07
специальная военная операция на украине
киев
россия
херсонская область
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов."В настоящий момент украинскими средствами массовой пропаганды инициирована кампания по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии. Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии", — предупредил Барбашов.По его словам, на протяжении всех восьми месяцев, в течение которых Снигиревка находилась под контролем российских военных, новые власти практически каждую неделю сообщали о том, что город находится под неизбирательным обстрелом со стороны ВСУ."Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки и теперь жертв этих обстрелов пытается выдать за жертв российской армии. Я хочу официально заявить, что все задержанные по подозрению в сотрудничестве с вооруженными силами Украины, с которыми проводились следственные действия за время пребывания в Снигиревке российских правоохранительных органов, были отпущены целыми и невредимыми, о чем и правоохранительным органам Украины, и местным жителям прекрасно известно", — заключил собеседник агентства.Ранее, рассказывая о ситуации в районе, Барбашов сообщал РИА Новости о возбуждении Киевом уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город был под контролем России.Он также заявлял, что Украина проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками.После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли ВСУ.
https://ria.ru/20230218/khersh-1852811215.html
киев
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, херсонская область , украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Херсонская область , Украина, Безопасность
04:32 18.02.2023 (обновлено: 06:07 18.02.2023)
 
Киев готовит провокацию с убитыми людьми в Снигиревке, заявил глава района

Барбашов: Киев намерен выдать убитых ВСУ жителей Снигиревки за жертв армии России

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
"В настоящий момент украинскими средствами массовой пропаганды инициирована кампания по дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии. Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии", — предупредил Барбашов.
По его словам, на протяжении всех восьми месяцев, в течение которых Снигиревка находилась под контролем российских военных, новые власти практически каждую неделю сообщали о том, что город находится под неизбирательным обстрелом со стороны ВСУ.
"Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки и теперь жертв этих обстрелов пытается выдать за жертв российской армии. Я хочу официально заявить, что все задержанные по подозрению в сотрудничестве с вооруженными силами Украины, с которыми проводились следственные действия за время пребывания в Снигиревке российских правоохранительных органов, были отпущены целыми и невредимыми, о чем и правоохранительным органам Украины, и местным жителям прекрасно известно", — заключил собеседник агентства.
Ранее, рассказывая о ситуации в районе, Барбашов сообщал РИА Новости о возбуждении Киевом уголовных дел против тех, кто занимался раздачей российской гуманитарной помощи жителям, а также выплатами социальных пособий, включая пенсии, когда город был под контролем России.
Он также заявлял, что Украина проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России, а их дома помечают специальными знаками.
После проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли ВСУ.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
03:56Специальная военная операция на Украине
Американский журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияХерсонская областьУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала