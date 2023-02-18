https://ria.ru/20230218/snayper-1852814500.html

В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера

В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера - РИА Новости, 18.02.2023

В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера

Украинскую женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях, ликвидировали в ЛНР, рассказал РИА Новости командир разведвзвода ВДВ. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T06:04

2023-02-18T06:04

2023-02-18T06:11

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd929556a84b34b41cb0ca58e21a616e.jpg

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинскую женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях, ликвидировали в ЛНР, рассказал РИА Новости командир разведвзвода ВДВ. По его словам, украинскую снайперскую пару ликвидировали российские снайперы во время штурма. "Непосредственно недавно был штурм позиций, в ходе штурма была обнаружена снайперская пара... Нашими снайперами она была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет", - сказал собеседник агентства.

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, россия