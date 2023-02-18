https://ria.ru/20230218/snayper-1852814500.html
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера - РИА Новости, 18.02.2023
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Украинскую женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях, ликвидировали в ЛНР, рассказал РИА Новости командир разведвзвода ВДВ. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T06:04
2023-02-18T06:04
2023-02-18T06:11
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинскую женщину-снайпера, участвовавшую в боевых действиях, ликвидировали в ЛНР, рассказал РИА Новости командир разведвзвода ВДВ. По его словам, украинскую снайперскую пару ликвидировали российские снайперы во время штурма. "Непосредственно недавно был штурм позиций, в ходе штурма была обнаружена снайперская пара... Нашими снайперами она была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет", - сказал собеседник агентства.
луганская народная республика
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РИА Новости
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безопасность, луганская народная республика, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Россия
06:04 18.02.2023 (обновлено: 06:11 18.02.2023)
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Командир разведвзвода ВДВ сообщил о ликвидации украинской женщины-снайпера