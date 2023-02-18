https://ria.ru/20230218/snaryady-1852869722.html

СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины

СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины - РИА Новости, 18.02.2023

СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины

Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, чтобы "помочь Украине", передает... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:42

2023-02-18T16:42

2023-02-18T16:42

украина

санкции в отношении россии

евросоюз

нато

россия

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, чтобы "помочь Украине", передает агентство Рейтер. "Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок артиллерийских снарядов калибром 155 мм, в которых крайне нуждается Киев, на встрече в Брюсселе в понедельник", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что министры не планируют принимать каких-либо конкретных решений в ходе этой встречи. По информации агентства, совместные меры по закупкам будут направлены на пополнение запасов стран, которые оказались истощены после предоставления военной помощи Киеву. Согласно одному из дипломатов ЕС, по меньшей мере часть средств на совместную закупку снарядов может быть предоставлена Европейским фондом мира. Европейское оборонное агентство также заявило, что хочет продолжить помогать странам Евросоюза пополнять их запасы, часть которых они передали Украине. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230218/oruzhie-1852868180.html

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html

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украина, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, россия, в мире