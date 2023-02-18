Рейтинг@Mail.ru
СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/snaryady-1852869722.html
СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины
СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины - РИА Новости, 18.02.2023
СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины
Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, чтобы "помочь Украине", передает... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:42
2023-02-18T16:42
украина
санкции в отношении россии
евросоюз
нато
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, чтобы "помочь Украине", передает агентство Рейтер. "Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок артиллерийских снарядов калибром 155 мм, в которых крайне нуждается Киев, на встрече в Брюсселе в понедельник", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что министры не планируют принимать каких-либо конкретных решений в ходе этой встречи. По информации агентства, совместные меры по закупкам будут направлены на пополнение запасов стран, которые оказались истощены после предоставления военной помощи Киеву. Согласно одному из дипломатов ЕС, по меньшей мере часть средств на совместную закупку снарядов может быть предоставлена Европейским фондом мира. Европейское оборонное агентство также заявило, что хочет продолжить помогать странам Евросоюза пополнять их запасы, часть которых они передали Украине. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230218/oruzhie-1852868180.html
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, санкции в отношении россии, евросоюз, нато, россия, в мире
Украина, Санкции в отношении России, Евросоюз, НАТО, Россия, В мире
16:42 18.02.2023
 
СМИ: главы МИД ЕС хотят обсудить совместную закупку снарядов для Украины

Reuters: главы МИД ЕС планируют обсудить совместную закупку снарядов для "помощи Украине"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги Украины и Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС собираются 20 февраля обсудить идею совместных закупок снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, чтобы "помочь Украине", передает агентство Рейтер.
"Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят идею совместных закупок артиллерийских снарядов калибром 155 мм, в которых крайне нуждается Киев, на встрече в Брюсселе в понедельник", - говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что министры не планируют принимать каких-либо конкретных решений в ходе этой встречи.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 16:31
Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине
По информации агентства, совместные меры по закупкам будут направлены на пополнение запасов стран, которые оказались истощены после предоставления военной помощи Киеву.
Согласно одному из дипломатов ЕС, по меньшей мере часть средств на совместную закупку снарядов может быть предоставлена Европейским фондом мира. Европейское оборонное агентство также заявило, что хочет продолжить помогать странам Евросоюза пополнять их запасы, часть которых они передали Украине.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 17:25Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что в поставках оружия Украине не должно быть табу
 
УкраинаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзНАТОРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала