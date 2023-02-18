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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара - РИА Новости, 18.02.2023

ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате за сутки он потерял более 50... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:53

2023-02-18T14:53

2023-02-18T15:03

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате за сутки он потерял более 50 убитыми и раненными, 7 единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Угледара, Пречистовки в ДНР и Полтавки в Запорожской области. "Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области 2023-02-18T14:53 true PT3M33S

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, угледар