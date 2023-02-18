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ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара - РИА Новости, 18.02.2023
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате за сутки он потерял более 50... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:53
2023-02-18T14:53
2023-02-18T15:03
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в результате за сутки он потерял более 50 убитыми и раненными, 7 единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в субботу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Угледара, Пречистовки в ДНР и Полтавки в Запорожской области. "Потери противника составили свыше 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области
Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области
2023-02-18T14:53
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Угледар
14:53 18.02.2023 (обновлено: 15:03 18.02.2023)
ВС России уничтожили украинский склад с боеприпасами в районе Угледара
Группировка "Восток" уничтожила украинский склад с боеприпасами в районе Угледара