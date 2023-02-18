https://ria.ru/20230218/shtorm-1852836985.html
В Калининградской области из-за шторма отменили День тюленя
В Калининградской области из-за шторма отменили День тюленя - РИА Новости, 18.02.2023
В Калининградской области из-за шторма отменили День тюленя
Визит-центр Куршской косы в Калининградской области закрыли из-за сильного шторма, обрушившегося на регион в ночь на субботу, праздник "День тюленя" перенесён... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:33
2023-02-18T11:33
2023-02-18T11:33
калининградская область
куршская коса
россия
антон алиханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КАЛИНИНГРАД, 18 фев - РИА Новости. Визит-центр Куршской косы в Калининградской области закрыли из-за сильного шторма, обрушившегося на регион в ночь на субботу, праздник "День тюленя" перенесён на 25 февраля, сообщила пресс-служба нацпарка на своей странице в "ВКонтакте" и опубликовала фото поваленных на дорогу ветром веток деревьев. Накануне ГУМЧС РФ по региону сообщило, что в Калининградской области в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра до 30 - 33 м/с. Губернатор области Антон Алиханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой перейти в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся штормом. "Внимание! День тюленя переносится на 25 февраля по причине плохой погоды! Визит-центр будет закрыт 18 февраля", - сообщил нацпарк. Ранее калининградский зоопарк сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что из-за шторма не будет работать 18 февраля. Учреждение закрылось из-за штормового предупреждения. "Откроемся, как только ветер стихнет. Сообщим заранее" , - сообщила пресс-служба зоопарка. В МЧС просят жителей области по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ведомстве рекомендовали не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов, и напомнили, что нельзя укрываться от шторма за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями, опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.
https://ria.ru/20221015/kaliningrad-1823966752.html
https://ria.ru/20230209/shtorm-1850885095.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, куршская коса, россия, антон алиханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Калининградская область, Куршская коса, Россия, Антон Алиханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Калининградской области из-за шторма отменили День тюленя
На Куршской косе в Калининградской области из-за шторма перенесли День тюленя