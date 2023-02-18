10:00 18.02.2023 (обновлено: 15:50 18.02.2023)
FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины
FT: Шольц разочаровался позицией союзников Германии по поставкам танков Киеву
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул союзников Берлина в том, что они не поставляют танки на Украину, несмотря на ее призывы к Германии сделать это в течение многих месяцев, сообщила Financial Times.
Во время Мюнхенской конференции по безопасности журналисты спросили у политика, долгое время подвергавшегося критике за нерешительность в вопросе о поставках оружия Киеву, подталкивает ли он сейчас другие страны к предоставлению обещанных танков.
"Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так упорно побуждал (меня. — Прим. ред.) действовать", — ответил канцлер Германии.
Авторы считают, что слова Шольца подчеркивают растущее разочарование Берлина в своих союзниках, так как глава немецкого правительства в течение нескольких месяцев испытывал давление из-за позиции по поставкам танков для ВСУ. Но, как указывает издание, за несколько недель, прошедших после того, как Берлин наконец согласился отправить танки, лишь немногие страны взяли на себя обязательство передать тяжелое вооружение.
В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.