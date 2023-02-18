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FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины

FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины - РИА Новости, 18.02.2023

FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул союзников Берлина в том, что они не поставляют танки на Украину, несмотря на ее призывы к Германии сделать это в течение... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:00

2023-02-18T10:00

2023-02-18T15:50

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олаф шольц

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц упрекнул союзников Берлина в том, что они не поставляют танки на Украину, несмотря на ее призывы к Германии сделать это в течение многих месяцев, сообщила Financial Times.Во время Мюнхенской конференции по безопасности журналисты спросили у политика, долгое время подвергавшегося критике за нерешительность в вопросе о поставках оружия Киеву, подталкивает ли он сейчас другие страны к предоставлению обещанных танков.Авторы считают, что слова Шольца подчеркивают растущее разочарование Берлина в своих союзниках, так как глава немецкого правительства в течение нескольких месяцев испытывал давление из-за позиции по поставкам танков для ВСУ. Но, как указывает издание, за несколько недель, прошедших после того, как Берлин наконец согласился отправить танки, лишь немногие страны взяли на себя обязательство передать тяжелое вооружение.В конце января Германия под давлением союзников по НАТО согласилась выделить Украине танки Leopard 2. Первая поставка ожидается в марте, сообщалось, что это будут 14 машин. Кроме того, в планах значатся еще 14 польских, четыре канадских, три португальских и восемь норвежских Leopard 2 разных модельных рядов.

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в мире, германия, украина, олаф шольц, вооруженные силы украины, нато