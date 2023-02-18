https://ria.ru/20230218/shkolniki-1852810093.html
Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт
Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2023
Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт
Российские школьники начнут изучать общеобразовательные предметы в виртуальной реальности в ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости руководитель направления РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:18
2023-02-18T03:18
2023-02-18T03:47
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские школьники начнут изучать общеобразовательные предметы в виртуальной реальности в ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости руководитель направления "Образование" Центра компетенций НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ Виктор Демин. По его словам, уже сегодня VR используют некоторые школы и вузы для преподавания, например, химии или иностранного языка. "По мере того, как будут развиваться VR-технологии, создаваться образовательные программы в виртуальной реальности, все больше учебных заведений будет интегрировать их в свои образовательные программы. По нашим оценкам, уже в ближайшие 10 лет можно ожидать, что VR-инструменты начнут массово внедряться в российских вузах и школах", — рассказал Демин. Он отметил, что специалисты Центра компетенций НТИ создали линейку образовательных продуктов в виртуальной реальности по четырем предметам: английскому языку, стереометрии, физике и химии. Они подходят как для школьных, так и университетских образовательных программ. Обучение с помощью VR-технологий становится все более эффективным, уточнил эксперт. По его словам, в ближайшие два года стоит ожидать попытки создания метавселенных, которые смогут охватить заметную часть предметов школьной программы. Внедрение VR-технологий позволит в ближайшие десять лет выйти образованию на новый уровень и проводить занятия в цифровой среде с полным погружением, заключил эксперт.
https://ria.ru/20230217/yamal-1852714612.html
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общество, дальневосточный федеральный университет, россия, технологии
Наука, Общество, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Технологии
03:18 18.02.2023 (обновлено: 03:47 18.02.2023)
Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт
Демин: через десять лет российские школьники начнут учиться в виртуальной реальности
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские школьники начнут изучать общеобразовательные предметы в виртуальной реальности в ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости руководитель направления "Образование" Центра компетенций НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ Виктор Демин.
По его словам, уже сегодня VR используют некоторые школы и вузы для преподавания, например, химии или иностранного языка.
"По мере того, как будут развиваться VR-технологии, создаваться образовательные программы в виртуальной реальности, все больше учебных заведений будет интегрировать их в свои образовательные программы. По нашим оценкам, уже в ближайшие 10 лет можно ожидать, что VR-инструменты начнут массово внедряться в российских вузах и школах", — рассказал Демин.
Он отметил, что специалисты Центра компетенций НТИ создали линейку образовательных продуктов в виртуальной реальности по четырем предметам: английскому языку, стереометрии, физике и химии. Они подходят как для школьных, так и университетских образовательных программ.
Обучение с помощью VR-технологий становится все более эффективным, уточнил эксперт. По его словам, в ближайшие два года стоит ожидать попытки создания метавселенных, которые смогут охватить заметную часть предметов школьной программы.
Внедрение VR-технологий позволит в ближайшие десять лет выйти образованию на новый уровень и проводить занятия в цифровой среде с полным погружением, заключил эксперт.