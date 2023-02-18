https://ria.ru/20230218/shkolniki-1852810093.html

Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт

Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт - РИА Новости, 18.02.2023

Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности, заявил эксперт

Российские школьники начнут изучать общеобразовательные предметы в виртуальной реальности в ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости руководитель направления РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T03:18

2023-02-18T03:18

2023-02-18T03:47

наука

общество

дальневосточный федеральный университет

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848358353_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_ffe8a584549d76ae22594b1c6882acf8.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские школьники начнут изучать общеобразовательные предметы в виртуальной реальности в ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости руководитель направления "Образование" Центра компетенций НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" на базе ДВФУ Виктор Демин. По его словам, уже сегодня VR используют некоторые школы и вузы для преподавания, например, химии или иностранного языка. "По мере того, как будут развиваться VR-технологии, создаваться образовательные программы в виртуальной реальности, все больше учебных заведений будет интегрировать их в свои образовательные программы. По нашим оценкам, уже в ближайшие 10 лет можно ожидать, что VR-инструменты начнут массово внедряться в российских вузах и школах", — рассказал Демин. Он отметил, что специалисты Центра компетенций НТИ создали линейку образовательных продуктов в виртуальной реальности по четырем предметам: английскому языку, стереометрии, физике и химии. Они подходят как для школьных, так и университетских образовательных программ. Обучение с помощью VR-технологий становится все более эффективным, уточнил эксперт. По его словам, в ближайшие два года стоит ожидать попытки создания метавселенных, которые смогут охватить заметную часть предметов школьной программы. Внедрение VR-технологий позволит в ближайшие десять лет выйти образованию на новый уровень и проводить занятия в цифровой среде с полным погружением, заключил эксперт.

https://ria.ru/20230217/yamal-1852714612.html

https://ria.ru/20230216/shkoly-1852367099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дальневосточный федеральный университет, россия, технологии