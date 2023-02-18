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Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино - РИА Новости, 18.02.2023
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Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино - РИА Новости, 18.02.2023
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино
Женщина, получившая в пятницу ранение при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщил... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:12
2023-02-18T12:12
общество
шебекино
белгородская область
москва
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Женщина, получившая в пятницу ранение при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал об обстреле города Шебекино, местная жительница получила ранение, она в тяжелом состоянии. Часть города оставалась без света из-за повреждения линий электропередачи. "Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьезно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжелое. Сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области добавил, что снаряды сильно повредили торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий. "Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведет встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы", - уточнил губернатор. В четверг при украинском обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался. Трое мужчин пострадали 11 февраля в результате обстрела города Шебекино, с ранениями легкой и средней степени тяжести их доставили в больницу. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население - около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html
https://ria.ru/20230217/obstrel-1852778790.html
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общество, шебекино, белгородская область, москва, вячеслав гладков
Общество, Шебекино, Белгородская область, Москва, Вячеслав Гладков
12:12 18.02.2023
 
Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино

Пострадавшая в пятницу женщина из белгородского Шебекино находится в реанимации

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Женщина, получившая в пятницу ранение при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал об обстреле города Шебекино, местная жительница получила ранение, она в тяжелом состоянии. Часть города оставалась без света из-за повреждения линий электропередачи.
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При обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина
"Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьезно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжелое. Сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава области добавил, что снаряды сильно повредили торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий. "Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведет встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы", - уточнил губернатор.
В четверг при украинском обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался. Трое мужчин пострадали 11 февраля в результате обстрела города Шебекино, с ранениями легкой и средней степени тяжести их доставили в больницу.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население - около 40 тысяч человек.
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ОбществоШебекиноБелгородская областьМоскваВячеслав Гладков
 
 
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