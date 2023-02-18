https://ria.ru/20230218/shebekino-1852841016.html

Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино

Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино - РИА Новости, 18.02.2023

Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино

Женщина, получившая в пятницу ранение при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщил... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:12

2023-02-18T12:12

2023-02-18T12:12

общество

шебекино

белгородская область

москва

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Женщина, получившая в пятницу ранение при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее губернатор информировал об обстреле города Шебекино, местная жительница получила ранение, она в тяжелом состоянии. Часть города оставалась без света из-за повреждения линий электропередачи. "Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьезно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжелое. Сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области добавил, что снаряды сильно повредили торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий. "Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведет встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы", - уточнил губернатор. В четверг при украинском обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался. Трое мужчин пострадали 11 февраля в результате обстрела города Шебекино, с ранениями легкой и средней степени тяжести их доставили в больницу. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население - около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html

https://ria.ru/20230217/obstrel-1852778790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, шебекино, белгородская область, москва, вячеслав гладков