Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшей в Шебекино
Пострадавшая в пятницу женщина из белгородского Шебекино находится в реанимации
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Женщина, получившая в пятницу ранение при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, находится в реанимации, ее состояние тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор информировал об обстреле города Шебекино, местная жительница получила ранение, она в тяжелом состоянии. Часть города оставалась без света из-за повреждения линий электропередачи.
"Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьезно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжелое. Сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава области добавил, что снаряды сильно повредили торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий. "Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведет встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы", - уточнил губернатор.
В четверг при украинском обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина, с легкой контузией он от госпитализации отказался. Трое мужчин пострадали 11 февраля в результате обстрела города Шебекино, с ранениями легкой и средней степени тяжести их доставили в больницу.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно четырех километрах от границы с Украиной, население - около 40 тысяч человек.