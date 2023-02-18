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Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем - РИА Новости, 18.02.2023
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Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем
Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем - РИА Новости, 18.02.2023
Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что намерено добиться санкций в отношении "Специального конструкторского бюро",... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:52
2023-02-18T19:52
технологии
россия
украина
швейцария
мотовилихинские заводы
евросоюз
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что намерено добиться санкций в отношении "Специального конструкторского бюро", которое входит в группу компаний "Мотовилихинские заводы" и занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО). В НАПК отметили, что в настоящее время к компании не применены никакие санкции на Украине и в мире. В ведомстве уточнили, что в декабре ЕС и Швейцария применили санкции в отношении материнской компании ПАО "Мотовилихинские заводы". Впрочем, и "Мотовилихинские заводы", как и генеральный директор "СКБ" Сергей Дядькин, остались без внимания санкционной политики Украины. "Надеемся, что "СКБ" попадет в следующий пакет санкций от Украины", - добавили в НАПК. По информации украинских источников, "СКБ" не попадает под санкции ЕС. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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технологии, россия, украина, швейцария, мотовилихинские заводы, евросоюз
Технологии, Россия, Украина, Швейцария, Мотовилихинские заводы, Евросоюз
19:52 18.02.2023
 
Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем

В Киеве заявили, что готовят санкции против российского разработчика ракетных систем

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что намерено добиться санкций в отношении "Специального конструкторского бюро", которое входит в группу компаний "Мотовилихинские заводы" и занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО).
"Мы берем под свой прицел новую санкционную цель. ЗАО "Специальное конструкторское бюро". Это российский разработчик и производитель реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град", "Смерч" и модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В НАПК отметили, что в настоящее время к компании не применены никакие санкции на Украине и в мире. В ведомстве уточнили, что в декабре ЕС и Швейцария применили санкции в отношении материнской компании ПАО "Мотовилихинские заводы". Впрочем, и "Мотовилихинские заводы", как и генеральный директор "СКБ" Сергей Дядькин, остались без внимания санкционной политики Украины. "Надеемся, что "СКБ" попадет в следующий пакет санкций от Украины", - добавили в НАПК.
По информации украинских источников, "СКБ" не попадает под санкции ЕС.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 15:59
Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций
 
ТехнологииРоссияУкраинаШвейцарияМотовилихинские заводыЕвросоюз
 
 
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