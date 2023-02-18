https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html

Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем

Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем - РИА Новости, 18.02.2023

Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что намерено добиться санкций в отношении "Специального конструкторского бюро",... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:52

2023-02-18T19:52

2023-02-18T19:52

технологии

россия

украина

швейцария

мотовилихинские заводы

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf1785a0374052171b7ed69c21a3a8f4.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что намерено добиться санкций в отношении "Специального конструкторского бюро", которое входит в группу компаний "Мотовилихинские заводы" и занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО). В НАПК отметили, что в настоящее время к компании не применены никакие санкции на Украине и в мире. В ведомстве уточнили, что в декабре ЕС и Швейцария применили санкции в отношении материнской компании ПАО "Мотовилихинские заводы". Впрочем, и "Мотовилихинские заводы", как и генеральный директор "СКБ" Сергей Дядькин, остались без внимания санкционной политики Украины. "Надеемся, что "СКБ" попадет в следующий пакет санкций от Украины", - добавили в НАПК. По информации украинских источников, "СКБ" не попадает под санкции ЕС. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230218/g7-1852863571.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, швейцария, мотовилихинские заводы, евросоюз