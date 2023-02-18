Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем
В Киеве заявили, что готовят санкции против российского разработчика ракетных систем
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что намерено добиться санкций в отношении "Специального конструкторского бюро", которое входит в группу компаний "Мотовилихинские заводы" и занимается производством реактивных систем залпового огня (РСЗО).
"Мы берем под свой прицел новую санкционную цель. ЗАО "Специальное конструкторское бюро". Это российский разработчик и производитель реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град", "Смерч" и модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В НАПК отметили, что в настоящее время к компании не применены никакие санкции на Украине и в мире. В ведомстве уточнили, что в декабре ЕС и Швейцария применили санкции в отношении материнской компании ПАО "Мотовилихинские заводы". Впрочем, и "Мотовилихинские заводы", как и генеральный директор "СКБ" Сергей Дядькин, остались без внимания санкционной политики Украины. "Надеемся, что "СКБ" попадет в следующий пакет санкций от Украины", - добавили в НАПК.
По информации украинских источников, "СКБ" не попадает под санкции ЕС.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.