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Односторонние санкции могут повлечь бесконечные проблемы, заявил Ван И - РИА Новости, 18.02.2023
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Односторонние санкции могут повлечь бесконечные проблемы, заявил Ван И
Односторонние санкции могут повлечь бесконечные проблемы, заявил Ван И - РИА Новости, 18.02.2023
Односторонние санкции могут повлечь бесконечные проблемы, заявил Ван И
Попытки устранить разногласия между странами путем оказания давления и односторонних санкций контрпродуктивны, это может повлечь за собой бесконечные проблемы,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:42
2023-02-18T17:42
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Попытки устранить разногласия между странами путем оказания давления и односторонних санкций контрпродуктивны, это может повлечь за собой бесконечные проблемы, заявил в субботу заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. "Пандемия сдерживается уже три года, однако мир не стал безопаснее. Между крупными странами отсутствует доверие, расширяются геополитические разногласия, процветает политика односторонних действий, менталитет холодной войны возвращается, появляются новые виды угроз энергетической, продовольственной и климатической безопасности, угроз, связанных с данными, безопасностью и искусственным интеллектом", - заявил Ван И. По его словам, находясь на этом переломном этапе истории, человечество не должно повторять путь вражды, разделения и противостояния, не должно попасть в ловушку "игры с нулевой суммой", войн и конфликтов. "Между странами действительно существуют разногласия и трения, но их устранение путем оказания давления, клеветнических кампаний или односторонних санкций часто контрпродуктивно, и может даже повлечь за собой бесконечные проблемы", - заявил Ван И. Он отметил, что "нельзя отказываться от диалога и консультаций". Ван И, ранее восемь лет занимавший пост министра иностранных дел КНР, по итогам XX Съезда КПК осенью прошлого года вошел в состав Политбюро ЦК Компартии Китая и стал главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. В китайской иерархии партийные должности важнее государственных, поэтому нынешний пост Ван И в ЦК КПК в сравнении с должностью главы МИД считается повышением, на сегодняшний день он самый высокопоставленный дипломат страны.
https://ria.ru/20230218/aerostat-1852858822.html
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в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
17:42 18.02.2023
 
Односторонние санкции могут повлечь бесконечные проблемы, заявил Ван И

Ван И: односторонние санкции непродуктивны и могут повлечь бесконечные проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 фев – РИА Новости. Попытки устранить разногласия между странами путем оказания давления и односторонних санкций контрпродуктивны, это может повлечь за собой бесконечные проблемы, заявил в субботу заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Пандемия сдерживается уже три года, однако мир не стал безопаснее. Между крупными странами отсутствует доверие, расширяются геополитические разногласия, процветает политика односторонних действий, менталитет холодной войны возвращается, появляются новые виды угроз энергетической, продовольственной и климатической безопасности, угроз, связанных с данными, безопасностью и искусственным интеллектом", - заявил Ван И.
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По его словам, находясь на этом переломном этапе истории, человечество не должно повторять путь вражды, разделения и противостояния, не должно попасть в ловушку "игры с нулевой суммой", войн и конфликтов.
"Между странами действительно существуют разногласия и трения, но их устранение путем оказания давления, клеветнических кампаний или односторонних санкций часто контрпродуктивно, и может даже повлечь за собой бесконечные проблемы", - заявил Ван И.
Он отметил, что "нельзя отказываться от диалога и консультаций".
Ван И, ранее восемь лет занимавший пост министра иностранных дел КНР, по итогам XX Съезда КПК осенью прошлого года вошел в состав Политбюро ЦК Компартии Китая и стал главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК. В китайской иерархии партийные должности важнее государственных, поэтому нынешний пост Ван И в ЦК КПК в сравнении с должностью главы МИД считается повышением, на сегодняшний день он самый высокопоставленный дипломат страны.
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В миреКитайВан И (политик)
 
 
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