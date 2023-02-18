https://ria.ru/20230218/sandu-1852865924.html

Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в соцсетях

Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в соцсетях - РИА Новости, 18.02.2023

Санду призвала НАТО вместе бороться с "российской пропагандой" в соцсетях

Президент Молдавии Майя Санду призвала страны НАТО действовать совместно, чтобы бороться с российской пропагандой и дезинформацией в соцсетях. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:14

2023-02-18T16:14

2023-02-18T16:14

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россия

москва

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала страны НАТО действовать совместно, чтобы бороться с российской пропагандой и дезинформацией в соцсетях. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия. "Я думаю, что мы должны работать вместе и быть более эффективными в удерживании российской пропаганды. Нам нужны общие подходы в работе с социальными сетями, которые не реагируют на запросы Молдавии в вопросах пропаганды и дезинформации, но я верю, что они будут серьезнее относиться к нам, если мы будем действовать вместе", - заявила Санду, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос о том, как НАТО может помочь Молдавии. Ранее правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" заявила о намерении разработать законопроект, чтобы контролировать пропаганду и дезинформацию в онлайн-пространстве. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230218/sandu-1852858643.html

https://ria.ru/20230217/sanktsii-1852767037.html

https://ria.ru/20230218/blinken-1852838782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, владимир зеленский, нато