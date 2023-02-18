https://ria.ru/20230218/sandu-1852858643.html
Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии
Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии - РИА Новости, 18.02.2023
Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия ведет гибридную войну против республики и якобы оплатила протесты, чтобы добиться свержения кабмина,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:09
2023-02-18T15:09
2023-02-18T15:09
в мире
молдавия
россия
сербия
майя санду
владимир зеленский
ивица дачич
европейский совет
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КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия ведет гибридную войну против республики и якобы оплатила протесты, чтобы добиться свержения кабмина, проведения парламентских выборов и приведения к власти пророссийского правительства. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. "Россия ведет гибридную войну против Молдавии, у нас есть много примеров… Они оплатили протесты, чтобы свергнуть законно избранное правительство, сейчас мы узнали о новом плане, что они пытаются привезти людей из-за пределов страны, чтобы организовать насильственные протесты, чтобы организовать переговоры по проведению парламентских выборов", - заявила Санду, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, наибольший ущерб Молдавии наносят пропаганда и дезинформация, с которыми власть пытается бороться разными методами. "Было много кибератак, было много ложных сообщений о бомбах - все это направлено на дестабилизацию общества и на использование сложной экономической ситуации, чтобы вывести людей на улицы, свергнуть кабмин и привести к власти пророссийское правительство", - добавила Санду. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
https://ria.ru/20230218/blinken-1852838782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, сербия, майя санду, владимир зеленский, ивица дачич, европейский совет
В мире, Молдавия, Россия, Сербия, Майя Санду, Владимир Зеленский, Ивица Дачич, Европейский совет
Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдавии
Глава Молдавии Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны и попытке свержения кабмина
КИШИНЕВ, 18 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия ведет гибридную войну против республики и якобы оплатила протесты, чтобы добиться свержения кабмина, проведения парламентских выборов и приведения к власти пророссийского правительства.
Владимир Зеленский
во время выступления в Европейском совете
заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии
, Сербии
и Черногории
, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич
в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
"Россия ведет гибридную войну против Молдавии, у нас есть много примеров… Они оплатили протесты, чтобы свергнуть законно избранное правительство, сейчас мы узнали о новом плане, что они пытаются привезти людей из-за пределов страны, чтобы организовать насильственные протесты, чтобы организовать переговоры по проведению парламентских выборов", - заявила Санду, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
По ее словам, наибольший ущерб Молдавии наносят пропаганда и дезинформация, с которыми власть пытается бороться разными методами.
"Было много кибератак, было много ложных сообщений о бомбах - все это направлено на дестабилизацию общества и на использование сложной экономической ситуации, чтобы вывести людей на улицы, свергнуть кабмин и привести к власти пророссийское правительство", - добавила Санду.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой
невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине
. На прошлогодней конференции в Мюнхене
Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.