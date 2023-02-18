https://ria.ru/20230218/rebenok-1852910846.html

В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете

В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 18.02.2023

В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете

Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T23:20

2023-02-18T23:20

2023-02-18T23:20

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК. "Донецк (Петровский район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете по улице Алябьева, 20/3 получил ранение парень-подросток 2010 года рождения ", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230218/boepripasy-1852904834.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины