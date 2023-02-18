Рейтинг@Mail.ru
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/rebenok-1852910846.html
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 18.02.2023
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете
Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:20
2023-02-18T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806355358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a659f786c856e282adc45a275739b842.jpg
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК. "Донецк (Петровский район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете по улице Алябьева, 20/3 получил ранение парень-подросток 2010 года рождения ", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230218/boepripasy-1852904834.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806355358_0:0:2618:1964_1920x0_80_0_0_bd86735470110ac49805bec256a3af03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
23:20 18.02.2023
 
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете

Представительство ДНР: в Донецке пострадал ребенок, наступивший на взрывоопасный предмет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины "Лепесток" в Донецке
Противопехотные фугасные мины Лепесток в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Противопехотные фугасные мины "Лепесток" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Донецк (Петровский район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете по улице Алябьева, 20/3 получил ранение парень-подросток 2010 года рождения ", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 21:53
Генсек НАТО отказался поставлять Киеву кассетные бомбы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала