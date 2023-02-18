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В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 18.02.2023
В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете
Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T23:20
2023-02-18T23:20
2023-02-18T23:20
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке, наступив на взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в СЦКК. "Донецк (Петровский район): в результате подрыва на взрывоопасном предмете по улице Алябьева, 20/3 получил ранение парень-подросток 2010 года рождения ", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке ребенок подорвался на взрывоопасном предмете
Представительство ДНР: в Донецке пострадал ребенок, наступивший на взрывоопасный предмет