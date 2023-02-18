https://ria.ru/20230218/raketa-1852858415.html

Ракета КНДР способна достичь территории США, считают в Японии

Ракета КНДР способна достичь территории США, считают в Японии - РИА Новости, 18.02.2023

Ракета КНДР способна достичь территории США, считают в Японии

Японские военные полагают, что выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:04

2023-02-18T15:04

2023-02-18T15:04

в мире

сша

хирокадзу мацуно

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Японские военные полагают, что выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Ясукадзу Хамада. "С учетом анализа данных сегодняшнего пуска, если межконтинентальная ракета будет выпущена по обычной траектории, то она, как ожидается, способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США", - подчеркнул он. Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно не исключил, что Северная Корея продолжит провокационные действия, включая проведение новых ракетных пусков и ядерного испытания. По словам Мацуно, "прогнозируемая дальность полета ракеты составляла около 900 километров, а максимальная высота полета – 5700 километров". Он также подчеркнул, что ракета была выпущена по так называемой навесной траектории. Ракета находилась в воздухе 66 минут и "упала в Японском море в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо внутри исключительной экономической зоны нашей страны", отметил он. В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.

https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html

https://ria.ru/20230218/raketa-1852846662.html

сша

япония

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, хирокадзу мацуно, япония, кндр (северная корея)