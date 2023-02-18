Ракета КНДР способна достичь территории США, считают в Японии
Минобороны Японии: ракета КНДР способна достичь континентальной территории США
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Японские военные полагают, что выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства обороны Ясукадзу Хамада.
"С учетом анализа данных сегодняшнего пуска, если межконтинентальная ракета будет выпущена по обычной траектории, то она, как ожидается, способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США", - подчеркнул он.
17 февраля, 10:58В КНДР почтили память Ким Чен Ира
Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно не исключил, что Северная Корея продолжит провокационные действия, включая проведение новых ракетных пусков и ядерного испытания.
По словам Мацуно, "прогнозируемая дальность полета ракеты составляла около 900 километров, а максимальная высота полета – 5700 километров". Он также подчеркнул, что ракета была выпущена по так называемой навесной траектории. Ракета находилась в воздухе 66 минут и "упала в Японском море в 200 километрах к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо внутри исключительной экономической зоны нашей страны", отметил он.