https://ria.ru/20230218/raketa-1852846662.html
Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии
Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.02.2023
Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии
Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:06
2023-02-18T13:06
2023-02-18T13:47
в мире
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
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ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, трансляцию вел телеканал NHK.Министерство обороны Японии полагает, что КНДР могла провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты.Запуск, возможно, проводился по так называемой навесной траектории.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на данные Министерства обороны Японии уточняет, что баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров.Из-за ракетного испытания правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.О предполагаемом пуске предупредили в 17:25 по местному времени (11:25 мск). О возможном падении сообщили в 18:30 по местному времени (12:30 мск). При канцелярии главы правительства страны Фумио Кисиды создали экстренный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа поступающей информации.Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.
https://ria.ru/20230218/protest-1852846956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Фумио Кисида
13:06 18.02.2023 (обновлено: 13:47 18.02.2023)
Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии
NHK: выпущенная КНДР ракета, предположительно, упала внутри экономической зоны Японии
ТОКИО, 18 фев — РИА Новости.
Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, трансляцию вел телеканал NHK
.
"Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, которая упала внутри исключительной экономической зоны к западу от острова Хоккайдо", — уточнил политик.
Министерство обороны Японии полагает, что КНДР могла провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Запуск, возможно, проводился по так называемой навесной траектории.
В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на данные Министерства обороны Японии уточняет, что баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров.
Из-за ракетного испытания правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.
О предполагаемом пуске предупредили в 17:25 по местному времени (11:25 мск). О возможном падении сообщили в 18:30 по местному времени (12:30 мск).
При канцелярии главы правительства страны Фумио Кисиды создали экстренный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа поступающей информации.
Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.