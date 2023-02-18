https://ria.ru/20230218/raketa-1852846662.html

Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии

Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.02.2023

Кисида: ракета КНДР упала внутри исключительной экономической зоны Японии

Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:06

2023-02-18T13:06

2023-02-18T13:47

в мире

япония

кндр (северная корея)

фумио кисида

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ТОКИО, 18 фев — РИА Новости. Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, трансляцию вел телеканал NHK.Министерство обороны Японии полагает, что КНДР могла провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты.Запуск, возможно, проводился по так называемой навесной траектории.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на данные Министерства обороны Японии уточняет, что баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров.Из-за ракетного испытания правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.О предполагаемом пуске предупредили в 17:25 по местному времени (11:25 мск). О возможном падении сообщили в 18:30 по местному времени (12:30 мск). При канцелярии главы правительства страны Фумио Кисиды создали экстренный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа поступающей информации.Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.

https://ria.ru/20230218/protest-1852846956.html

https://ria.ru/20230218/raketa-1852845477.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида