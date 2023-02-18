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В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
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В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР
Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:55
2023-02-18T12:55
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии. Предупреждение о возможном ракетном пуске было вынесено в 17.25 по местному времени (11.25 мск). О возможном падении сообщили в 18.30 по местному времени (12.30 мск). "Северная Корея в 17.21 (11.21 мск) осуществила пуск, по меньшей мере, одной баллистической ракеты в восточном направлении", - сообщило в свою очередь японское минобороны. Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа информации.
https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html
япония
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
12:55 18.02.2023
 
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР

Служба безопасности на море Японии: выпущенная КНДР ракета, вероятно, уже упала

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
Предупреждение о возможном ракетном пуске было вынесено в 17.25 по местному времени (11.25 мск). О возможном падении сообщили в 18.30 по местному времени (12.30 мск).
"Северная Корея в 17.21 (11.21 мск) осуществила пуск, по меньшей мере, одной баллистической ракеты в восточном направлении", - сообщило в свою очередь японское минобороны.
Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.
В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа информации.
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