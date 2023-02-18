https://ria.ru/20230218/raketa-1852845477.html
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР
Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:55
2023-02-18T12:55
2023-02-18T12:55
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии. Предупреждение о возможном ракетном пуске было вынесено в 17.25 по местному времени (11.25 мск). О возможном падении сообщили в 18.30 по местному времени (12.30 мск). "Северная Корея в 17.21 (11.21 мск) осуществила пуск, по меньшей мере, одной баллистической ракеты в восточном направлении", - сообщило в свою очередь японское минобороны. Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа информации.
https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР
Служба безопасности на море Японии: выпущенная КНДР ракета, вероятно, уже упала
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
Предупреждение о возможном ракетном пуске было вынесено в 17.25 по местному времени (11.25 мск). О возможном падении сообщили в 18.30 по местному времени (12.30 мск).
"Северная Корея в 17.21 (11.21 мск) осуществила пуск, по меньшей мере, одной баллистической ракеты в восточном направлении", - сообщило в свою очередь японское минобороны.
Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.
В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа информации.