https://ria.ru/20230218/raketa-1852845477.html

В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР

В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023

В Японии прокомментировали пуск баллистической ракеты КНДР

Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:55

2023-02-18T12:55

2023-02-18T12:55

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала, сообщила служба безопасности на море Японии. Предупреждение о возможном ракетном пуске было вынесено в 17.25 по местному времени (11.25 мск). О возможном падении сообщили в 18.30 по местному времени (12.30 мск). "Северная Корея в 17.21 (11.21 мск) осуществила пуск, по меньшей мере, одной баллистической ракеты в восточном направлении", - сообщило в свою очередь японское минобороны. Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море. В связи с ракетными пусками при канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа информации.

https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html

япония

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

в мире, япония, кндр (северная корея)