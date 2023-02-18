https://ria.ru/20230218/raketa-1852843841.html
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 18.02.2023
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее
КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:34
2023-02-18T12:34
2023-02-18T12:39
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 18 фев – РИА Новости. КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17.22 (11.22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района (аэропорта - ред.) Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты и в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность.
https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html
пхеньян
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
12:34 18.02.2023 (обновлено: 12:39 18.02.2023)
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее
Южная Корея: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету большой дальности