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КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 18.02.2023
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КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 18.02.2023
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее
КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:34
2023-02-18T12:39
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 18 фев – РИА Новости. КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17.22 (11.22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района (аэропорта - ред.) Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты и в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность.
https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html
пхеньян
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), южная корея
В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
12:34 18.02.2023 (обновлено: 12:39 18.02.2023)
 
КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее

Южная Корея: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету большой дальности

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 фев – РИА Новости. КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17.22 (11.22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района (аэропорта - ред.) Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета.
Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты и в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность.
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