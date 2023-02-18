https://ria.ru/20230218/raketa-1852843841.html

КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее

КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее - РИА Новости, 18.02.2023

КНДР могла запустить ракету большой дальности, сообщили в Южной Корее

КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:34

2023-02-18T12:34

2023-02-18T12:39

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 18 фев – РИА Новости. КНДР в субботу пустила баллистическую ракету, предположительно, большой дальности с аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17.22 (11.22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района (аэропорта - ред.) Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета.Военные анализируют дальность, высоту и скорость полета ракеты и в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность.

https://ria.ru/20230217/kndr-1852604023.html

пхеньян

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пхеньян, кндр (северная корея), южная корея