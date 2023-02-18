https://ria.ru/20230218/raketa-1852837999.html
КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее
КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 18.02.2023
КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:38
2023-02-18T11:38
2023-02-18T12:49
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южная корея
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СЕУЛ, 18 фев — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ракета уже упала, сообщили в 18:30 по местному времени (12:30 мск) в японской службе безопасности на море. Место падения пока не уточнялось.Перед этим ведомство со ссылкой на данные министерства обороны страны отмечало, что снаряд может упасть в 200 км к западу от острова Осима, внутри исключительной экономической зоны Японии.При канцелярии главы правительства страны Фумио Кисиды создали экстренный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа поступающей информации."В связи с ракетным испытанием Северной Кореи необходимо: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Японии в Twitter.Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.В прошлый раз Пхеньян проводил запуск баллистической ракеты первого января.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кндр (северная корея), южная корея
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
11:38 18.02.2023 (обновлено: 12:49 18.02.2023)
КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее
Южнокорейские военные: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СЕУЛ, 18 фев — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Наши военные сегодня, 18 февраля, примерно в 17:22 (11:22 мск) засекли пуск Северной Кореей, предположительно, баллистической ракеты большой дальности из района (аэропорта. — Прим. ред.) Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря", — говорится в материале.
Ракета уже упала, сообщили в 18:30 по местному времени (12:30 мск) в японской службе безопасности на море. Место падения пока не уточнялось.
Перед этим ведомство со ссылкой на данные министерства обороны страны отмечало, что снаряд может упасть в 200 км к западу от острова Осима, внутри исключительной экономической зоны Японии.
При канцелярии главы правительства страны Фумио Кисиды создали экстренный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа поступающей информации.
"В связи с ракетным испытанием Северной Кореи необходимо: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Японии в Twitter.
Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.
В прошлый раз Пхеньян проводил запуск баллистической ракеты первого января.