https://ria.ru/20230218/raketa-1852837999.html

КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее

КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 18.02.2023

КНДР запустила баллистическую ракету, заявили в Южной Корее

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:38

2023-02-18T11:38

2023-02-18T12:49

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 18 фев — РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ракета уже упала, сообщили в 18:30 по местному времени (12:30 мск) в японской службе безопасности на море. Место падения пока не уточнялось.Перед этим ведомство со ссылкой на данные министерства обороны страны отмечало, что снаряд может упасть в 200 км к западу от острова Осима, внутри исключительной экономической зоны Японии.При канцелярии главы правительства страны Фумио Кисиды создали экстренный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа поступающей информации."В связи с ракетным испытанием Северной Кореи необходимо: предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Японии в Twitter.Воздушные и морские суда просят следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море.В прошлый раз Пхеньян проводил запуск баллистической ракеты первого января.

https://ria.ru/20230217/kndr-1852569915.html

https://ria.ru/20230214/kndr-1851930923.html

кндр (северная корея)

южная корея

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея