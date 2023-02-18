https://ria.ru/20230218/pvo-1852857991.html
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS - РИА Новости, 18.02.2023
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:59
2023-02-18T14:59
2023-02-18T14:59
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха Луганской Народной Республики и Геройское Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS