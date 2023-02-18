https://ria.ru/20230218/pvo-1852857991.html

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS - РИА Новости, 18.02.2023

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и три снаряда HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:59

2023-02-18T14:59

2023-02-18T14:59

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы рф

луганская народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176961_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_0b190a97a1a99e07a0d4ccc658d17c96.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй Харьковской области, Меловатка, Нижняя Дуванка, Голиково, Рубежное, Червонопоповка, Коломыйчиха Луганской Народной Республики и Геройское Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 385 украинских военных самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, вооруженные силы рф, луганская народная республика, херсонская область