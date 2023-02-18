https://ria.ru/20230218/pvo-1852815538.html

В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов

В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов - РИА Новости, 18.02.2023

В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов

Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов, сообщило Североамериканское командование ПВО. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T06:42

2023-02-18T06:42

2023-02-18T10:42

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов, сообщило Североамериканское командование ПВО.Как отмечается, после завершения поисков в их районе отменят периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации.Газета The New York Times уточнила, что поиски третьего объекта в канадской провинции Юкон все еще продолжаются.Издание Aviation Week ранее сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что летательный аппарат запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230217/aerostat-1852797712.html

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аляска, в мире, сша