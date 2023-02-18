06:42 18.02.2023 (обновлено: 10:42 18.02.2023)
В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов
Североамериканское командование ПВО не обнаружило обломков сбитых на Аляске аппаратов
Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов, сообщило Североамериканское командование ПВО.
"Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля. <...> Министр обороны согласился с этой рекомендацией", — говорится в заявлении.
Как отмечается, после завершения поисков в их районе отменят периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации.
Газета The New York Times уточнила, что поиски третьего объекта в канадской провинции Юкон все еще продолжаются.
Издание Aviation Week ранее сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что летательный аппарат запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
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