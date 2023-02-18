Рейтинг@Mail.ru
В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/pvo-1852815538.html
В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов
В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов - РИА Новости, 18.02.2023
В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов
Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов, сообщило Североамериканское командование ПВО. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T06:42
2023-02-18T10:42
аляска
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621649_0:333:3047:2047_1920x0_80_0_0_58bd1e1b8e3050a25d71455c12a4ea9f.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов, сообщило Североамериканское командование ПВО.Как отмечается, после завершения поисков в их районе отменят периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации.Газета The New York Times уточнила, что поиски третьего объекта в канадской провинции Юкон все еще продолжаются.Издание Aviation Week ранее сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что летательный аппарат запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
https://ria.ru/20230217/aerostat-1852797712.html
https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621649_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_1b6671476281871d1771b5f4a98d813d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, в мире, сша
Аляска, В мире, США
06:42 18.02.2023 (обновлено: 10:42 18.02.2023)
 
В США не обнаружили обломков сбитых на Аляске летательных аппаратов

Североамериканское командование ПВО не обнаружило обломков сбитых на Аляске аппаратов

© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в медиабанкАляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова
Перейти в медиабанк
Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Военные США не обнаружили обломков сбитых на Аляске и озере Гурон летательных аппаратов, сообщило Североамериканское командование ПВО.
"Северное командование США рекомендовало сегодня завершить поисковые операции на Аляске и на озере Гурон, поскольку в ходе поисков не было обнаружено обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля. <...> Министр обороны согласился с этой рекомендацией", — говорится в заявлении.
Как отмечается, после завершения поисков в их районе отменят периметры безопасности, запрещающие полеты гражданской авиации.
Газета The New York Times уточнила, что поиски третьего объекта в канадской провинции Юкон все еще продолжаются.
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 22:25
США заявили, что сбитый аэростат КНР не смог собрать много разведданных
Издание Aviation Week ранее сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.
Американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что летательный аппарат запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых объектов пока не определены.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 22:23
Байден не намерен приносить извинения КНР за решение сбить аэростат
 
АляскаВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала