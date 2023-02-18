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Путин поприветствовал участников Ассамблеи Африканского союза - РИА Новости, 18.02.2023
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Путин поприветствовал участников Ассамблеи Африканского союза
Путин поприветствовал участников Ассамблеи Африканского союза - РИА Новости, 18.02.2023
Путин поприветствовал участников Ассамблеи Африканского союза
Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств и правительств по случаю открытия Ассамблеи Африканского союза, отметив, что Афросоюз утвердился РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:00
2023-02-18T11:00
в мире
россия
африка
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств и правительств по случаю открытия Ассамблеи Африканского союза, отметив, что Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые главы государств и правительств! Приветствую Вас по случаю открытия очередной Ассамблеи Африканского союза. За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте", - говорится в тексте телеграммы. Путин также отметил, что для России страны Африки всегда были и остаются важными и надежными партнёрами, с которыми нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного мира, "основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права", а также свободного от дискриминации, силового диктата и санкционного давления. Президент РФ также отметил, что состоявшийся в 2019 году саммит Россия – Африка создал хорошие условия для активизации дружественных связей как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе. Глава государства выразил уверенность, что вторая встреча в таком формате, которая пройдёт в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия России с африканскими партнёрами на самых различных направлениях. "Буду рад видеть вас в Санкт-Петербурге. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы на благо наших стран и народов, в интересах обеспечения мирного и благополучного развития Африканского континента. Искренне желаю участникам ассамблеи успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.
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в мире, россия, африка, санкт-петербург, владимир путин
В мире, Россия, Африка, Санкт-Петербург, Владимир Путин
11:00 18.02.2023
 
Путин поприветствовал участников Ассамблеи Африканского союза

Путин: Африканский союз утвердился как эффективный механизм многостороннего сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал глав государств и правительств по случаю открытия Ассамблеи Африканского союза, отметив, что Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемые главы государств и правительств! Приветствую Вас по случаю открытия очередной Ассамблеи Африканского союза. За годы своего существования Афросоюз утвердился в качестве эффективного механизма многостороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Эта авторитетная международная структура играет важную роль в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, в упрочении добрососедства, безопасности и стабильности на Африканском континенте", - говорится в тексте телеграммы.
Путин также отметил, что для России страны Африки всегда были и остаются важными и надежными партнёрами, с которыми нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного мира, "основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права", а также свободного от дискриминации, силового диктата и санкционного давления.
Президент РФ также отметил, что состоявшийся в 2019 году саммит Россия – Африка создал хорошие условия для активизации дружественных связей как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе. Глава государства выразил уверенность, что вторая встреча в таком формате, которая пройдёт в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению взаимодействия России с африканскими партнёрами на самых различных направлениях.
"Буду рад видеть вас в Санкт-Петербурге. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы на благо наших стран и народов, в интересах обеспечения мирного и благополучного развития Африканского континента. Искренне желаю участникам ассамблеи успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.
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