https://ria.ru/20230218/prud-1852890683.html

Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы

Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.02.2023

Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы

Четырнадцатилетний юноша погиб на юго-востоке Москвы, провалившись под лед пруда, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:28

2023-02-18T19:28

2023-02-18T19:28

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний юноша погиб на юго-востоке Москвы, провалившись под лед пруда, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, поставлены прокуратурой на контроль.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы