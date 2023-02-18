https://ria.ru/20230218/prud-1852890683.html
Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы
Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.02.2023
Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы
Четырнадцатилетний юноша погиб на юго-востоке Москвы, провалившись под лед пруда, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:28
2023-02-18T19:28
2023-02-18T19:28
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний юноша погиб на юго-востоке Москвы, провалившись под лед пруда, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "По предварительной информации, 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер на месте происшествия", - говорится в сообщении. Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, поставлены прокуратурой на контроль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы
Четырнадцатилетний подросток погиб на юго-востоке Москвы, провалившись под лед пруда
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Четырнадцатилетний юноша погиб на юго-востоке Москвы, провалившись под лед пруда, сообщила пресс-служба
столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, 14-летний мальчик вышел на лед водоема на улице Привольная, провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок умер на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, поставлены прокуратурой на контроль.