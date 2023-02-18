https://ria.ru/20230218/protesty-1852905659.html
В Мюнхене на демонстрацию вышли около десяти тысяч человек
В Мюнхене на демонстрацию вышли около десяти тысяч человек - РИА Новости, 18.02.2023
В Мюнхене на демонстрацию вышли около десяти тысяч человек
В демонстрации против Мюнхенской конференции по безопасности приняли участие около десяти тысяч человек, сообщила местная полиция. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T21:59
2023-02-18T21:59
2023-02-18T22:13
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мюнхенская конференция по безопасности
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БЕРЛИН, 18 фев — РИА Новости. В демонстрации против Мюнхенской конференции по безопасности приняли участие около десяти тысяч человек, сообщила местная полиция.Согласно последним данным, митингующие переместились в район Максфорштадт, на тот момент их было около десяти тысяч человек. Затем они дошли до центральной площади города — Мариенплац. Позже полиция сообщила в Twitter, что демонстрация завершается."Заключительный митинг на Мариенплац подошел к концу. Желаем всем участникам благополучного возвращения домой", — заявили в ведомстве.Как сообщалось ранее, манифестанты собрались на центральной площади Карлсплатц, откуда направились на площадь перед мюнхенской глиптотекой — музеем древнегреческой и римской скульптуры. Они держали в руках баннеры и плакаты с призывами прекратить милитаризм и поставки оружия на Украину.Организаторы протеста в анонсе к событию призывали к мирным переговорам, а также напомнили "предысторию" конфликта — стремление к независимости Донбасса после госпереворота в Киеве, а также продолжающееся продвижение НАТО на Восток, что Россия воспринимает как реальную угрозу своей безопасности. Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
https://ria.ru/20230217/zapad-1852781552.html
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Митинг в Мюнхене против конференции по безопасности
В столице федеральной земли Бавария собралось множество протестующих из-за проходящей в городе Мюнхенской конференции по безопасности. Судя по видео и фото, публикуемых в соцсетях участниками акции, в ней принимают участие свыше тысячи человек.
2023-02-18T21:59
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в мире, мюнхен, владимир зеленский, украина, германия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Мюнхен, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Мюнхенская конференция по безопасности
21:59 18.02.2023 (обновлено: 22:13 18.02.2023)
В Мюнхене на демонстрацию вышли около десяти тысяч человек
Около десяти тысяч человек вышли на протесты из-за конференции в Мюнхене