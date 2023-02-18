https://ria.ru/20230218/protest-1852878152.html

Протест фермеров в Тулузе

Протест фермеров в Тулузе - РИА Новости, 18.02.2023

Протест фермеров в Тулузе

Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.

2023-02-18T17:55

2023-02-18T17:55

2023-02-18T17:55

видео

тулуза

франция

в мире

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Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы. Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров. За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли.

тулуза

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протест фермеров в Тулузе Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы. Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров. За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли. 2023-02-18T17:55 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, тулуза, франция, в мире, видео