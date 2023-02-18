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Протест фермеров в Тулузе - РИА Новости, 18.02.2023
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Протест фермеров в Тулузе
Протест фермеров в Тулузе - РИА Новости, 18.02.2023
Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.
2023-02-18T17:55
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видео
тулуза
франция
в мире
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Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы. Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров. За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли.
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Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы. Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров. За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли.
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видео, тулуза, франция, в мире, видео
Видео, Тулуза, Франция, В мире
Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.
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17:55 18.02.2023
 

Протест фермеров в Тулузе

Читать ria.ru в
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы. Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров.
За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли.
 
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