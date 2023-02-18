https://ria.ru/20230218/protest-1852878152.html
Протест фермеров в Тулузе
Протест фермеров в Тулузе - РИА Новости, 18.02.2023
Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.
2023-02-18T17:55
2023-02-18T17:55
2023-02-18T17:55
видео
тулуза
франция
в мире
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Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы. Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров. За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.
Работники сельскохозяйственной отрасли во Франции жалуются на условия труда и нехватку ресурсов. "Цены на энергоносители и топливо растут. Добавьте к этому нехватку воды. В нашем районе очень плохое управление водными ресурсами" – объяснил один из фермеров.
За последние месяцы акции протеста неоднократно проходили в центре Тулузы. Так фермеры пытаются привлечь внимание к острым проблемам в сельскохозяйственной отрасли.
2023-02-18T17:55
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, тулуза, франция, в мире, видео
Видео, Тулуза, Франция, В мире
Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.
2023-02-18T17:55
true
PT0M48S
Протест фермеров в Тулузе
Десятки тракторов проехали перед зданием ассоциации по защите окружающей среды в центре Тулузы.