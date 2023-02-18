https://ria.ru/20230218/protest-1852846956.html

Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракеты

Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракеты - РИА Новости, 18.02.2023

Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракеты

Министерство обороны Японии полагает, что КНДР могла провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал NHK. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:13

2023-02-18T13:13

2023-02-18T13:25

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР могла провести пуск межконтинентальной баллистической ракеты, передает телеканал NHK.Пуск, предположительно, проводился по так называемой навесной траектории.В свою очередь, агентство Киодо со ссылкой на данные министерства обороны Японии уточняет, что баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров.В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.

https://ria.ru/20230214/kndr-1851930923.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, япония, кндр (северная корея)