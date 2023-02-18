https://ria.ru/20230218/progress-1852821893.html

Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили

Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили - РИА Новости, 18.02.2023

Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили

Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложено, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:00

2023-02-18T09:00

2023-02-18T09:40

наука

роскосмос

космос - риа наука

мс-21

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложено, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале.Как уточняется, решение о дальнейшей программе полета корабля сегодня примет государственная комиссия.Рассматривается вариант стыковки корабля к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение его с орбиты."Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов: топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.Он стал уже вторым кораблем, который за неполные два месяца лишился своей системы терморегулирования. Сначала это произошло с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль "Союз МС-23" отправится в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, космос - риа наука, мс-21, международная космическая станция (мкс)