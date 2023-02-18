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Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили
Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили - РИА Новости, 18.02.2023
Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили
Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложено, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:00
2023-02-18T09:00
2023-02-18T09:40
наука
роскосмос
космос - риа наука
мс-21
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложено, сообщил "Роскосмос" в Telegram-канале.Как уточняется, решение о дальнейшей программе полета корабля сегодня примет государственная комиссия.Рассматривается вариант стыковки корабля к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение его с орбиты."Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов: топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.Он стал уже вторым кораблем, который за неполные два месяца лишился своей системы терморегулирования. Сначала это произошло с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль "Союз МС-23" отправится в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, мс-21, международная космическая станция (мкс)
Наука, Роскосмос, Космос - РИА Наука, МС-21, Международная космическая станция (МКС)
09:00 18.02.2023 (обновлено: 09:40 18.02.2023)
Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили
Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложили
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложено, сообщил "Роскосмос
" в Telegram-канале.
"После отстыковки от модуля "Поиск" Международной космической станции
была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля "Прогресс МС-21". Визуальных повреждений не обнаружено", — говорится в материале.
Как уточняется, решение о дальнейшей программе полета корабля сегодня примет государственная комиссия.
Рассматривается вариант стыковки корабля к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение его с орбиты.
"Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов: топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.
Он стал уже вторым кораблем, который за неполные два месяца лишился своей системы терморегулирования. Сначала это произошло с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль "Союз МС-23" отправится в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.